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Квалификация ЛЧ, волейбольная Лига наций, «Тур де Франс»: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 16 июля, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Минск

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск — «Лудогорец»

21:45. Где смотреть: Okko.

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов сойдутся чемпионы Беларуси и Болгарии. На прошлой неделе встреча в Разграде завершилась победой хозяев — 1:0. Минчане пропустили гол в самом конце игры — на 87-й минуте отличился чех Филип Калоч, в конце июля перешедший в «Лудогорец» из «Кайзерслаутерна». Домашний для «Динамо» матч пройдет без зрителей в венгерском Мезекевешде. С 2022 года сборные и клубы из Беларуси проводят домашние игры на нейтральной территории. Фаворитом матча считаются футболисты болгарского клуба. Смогут ли чемпионы Беларуси удивить соперника и выйти во второй раунд квалификации?

Волейбол (мужчины). Лига наций. Польша — Иран, предварительный этап

21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В польском Гданьске стартуют матчи третьей игровой недели Лиги наций. Всего команды на групповом этапе проведут по 12 матчей. Китай и еще семь сборных выйдут в «Финал восьми», который с 30 июля по 3 августа пройдет в Нинбо. Отметим, что составы команд ближе к финальному турниру становятся оптимальными. К сборной Польши, например, присоединились Вильфредо Леон и Томаш Форнал. Хозяева начнут третью игровую неделю с матча против крепкой команды Ирана. После 8 проведенных матчей поляки уступают лишь бразильцам и занимают второе место в турнирной таблице. Иранцы сохраняют шансы на попадание в финальный турнир, но для этого им в Гданьске необходимо брать очки в каждом матче. Смогут ли иранцы оказать сопротивление волейбольной сборной Польши — одной из сильнейших команд мира.

«Тур де Франс». Этап 11

14:15. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Накануне у гонщиков был день отдыха, возможность перевести дух и немного восстановиться перед решающими этапами тура. По итогам предыдущего этапа произошла смена лидера. 24-летний ирландец Бен Хили сенсационно забрал промежуточную желтую майку у одного из главных фаворитов турнира — словенца Тадея Погачара. Ближайший этап не ожидается особенно событийным. Рельеф трассы в Тулузе — холмистый, с небольшими подъемами, что дает шанс проявить себя спринтерам. Борьба за итоговую победу только начинается, и вторая половина Гран-тура обещает быть еще интереснее первой.