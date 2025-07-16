Квалификация ЛЧ, волейбольная Лига наций, «Тур де Франс»: что посмотреть сегодня

В польском Гданьске стартуют матчи третьей игровой недели Лиги наций. Всего команды на групповом этапе проведут по 12 матчей. Китай и еще семь сборных выйдут в «Финал восьми», который с 30 июля по 3 августа пройдет в Нинбо. Отметим, что составы команд ближе к финальному турниру становятся оптимальными. К сборной Польши, например, присоединились Вильфредо Леон и Томаш Форнал. Хозяева начнут третью игровую неделю с матча против крепкой команды Ирана. После 8 проведенных матчей поляки уступают лишь бразильцам и занимают второе место в турнирной таблице. Иранцы сохраняют шансы на попадание в финальный турнир, но для этого им в Гданьске необходимо брать очки в каждом матче. Смогут ли иранцы оказать сопротивление волейбольной сборной Польши — одной из сильнейших команд мира.