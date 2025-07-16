УЕФА отстранил черногорский «Арсенал» на 10 лет за договорные матчи

УЕФА объявил, что «Арсенал» отстранен от участия в еврокубках до конца сезона-2034/35 и оштрафован на € 500 тыс. Отметим также, что пожизненную дисквалификацию получил футболист Никола Челебич и спортивный директор «Арсенала» Ранко Кргович. Еще несколько футболистов отстранены от игры на 10 лет.