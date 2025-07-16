УЕФА отстранил черногорский «Арсенал» на 10 лет за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарный орган (CEDB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил черногорский «Арсенал» из Тивана от участия в соревнованиях, проводящихся организацией, на ближайшие 10 лет. Сообщает АР.
Оказалось, что сыгранные в июле 2023-го матчи в рамках квалификации Лиги конференций с армянским «Алашкертом» были договорными. Тогда команды в первом матче на выезде сыграли вничью со счетом 1:1, а в ответной встрече дома с разгромным счетом победила армянская команда.
УЕФА объявил, что «Арсенал» отстранен от участия в еврокубках до конца сезона-2034/35 и оштрафован на € 500 тыс. Отметим также, что пожизненную дисквалификацию получил футболист Никола Челебич и спортивный директор «Арсенала» Ранко Кргович. Еще несколько футболистов отстранены от игры на 10 лет.
ФИФА будет направлен запрос о распространении санкций на весь мир, сообщили в УЕФА.