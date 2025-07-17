Минское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов

Встреча проходила на нейтральном стадионе в Мезекевешде (Венгрия). На 41-й минуте счет в матче открыл нападающий «Лудогорца» Эрик Маркус, на что минчане ответили голами Мустафа Джиме (54') и Педро Игора (62'). Матч перешел в дополнительное время, где единственный гол на 100-й минуте забил нападающий Эрик Биле.
Первый матч в Болгарии закончился минимальной победой «Лудогорца» (1:0). Таким образом, болгарский клуб по сумме двух встреч вышел в следующий раунд турнира, где его соперником станет хорватская «Риека».
Минское «Динамо» продолжит еврокубковый путь во втором отборочном раунде Лиги конференций, где его соперником станет албанская «Эгнатия». Матчи пройдут 24 и 31 июля.
Вадим Скрипченко
Игор Йовичевич
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