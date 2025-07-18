ХИК прошел дальше в Лиге конференций, отыгравшись со счета 0:4

ХИК практически сразу открыл счет благодаря голу Лукас Лингмана (18'), после чего хозяева не могли отличиться на протяжении более получаса игрового времени. Во втором тайме финская команда сумела забить трижды — отличились Александер Ринг (53'), Сантери Хостикка (79') и Йоргос Анцулас (90+4'), чей гол перевел судьбу противостояния в дополнительное время. Решающий гол был забит на 93-й минуте Хостиккой, который оформил дубль и стал главным героем встречи.