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ХИК прошел дальше в Лиге конференций, отыгравшись со счета 0:4

Финский ХИК дома разгромил фарерский «Рунавик» (5:0, д.в.) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ХИК Хельсинки

В первом матче команда с Фарерских островов одержала победу со счетом 4:0. Ответный матч начался с удаления полузащитника «Рунавика» Фабиана Несс на 15-й минуте, что поставило гостей в затруднительное положение.

ХИК практически сразу открыл счет благодаря голу Лукас Лингмана (18'), после чего хозяева не могли отличиться на протяжении более получаса игрового времени. Во втором тайме финская команда сумела забить трижды — отличились Александер Ринг (53'), Сантери Хостикка (79') и Йоргос Анцулас (90+4'), чей гол перевел судьбу противостояния в дополнительное время. Решающий гол был забит на 93-й минуте Хостиккой, который оформил дубль и стал главным героем встречи.

В общей сложности ХИК нанес 57 ударов по воротам соперника, из которых 18 пришлись в створ. Примечательно, что в первой игре против «Рунавика», которая прошла на Фарерских островах, финская команда ограничилась лишь восемью ударами в сторону ворот.

Таким образом, по сумме двух встреч ХИК оказался сильнее «Рунавика» (5:4) и вышел в следующий раунд квалификации, сотворив один из самых громких камбэков в истории еврокубков.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций ХИК сыграет с болгарской «Ардой». Первый матч пройдет в Болгарии 24 июля, ответный — в Финляндии 31 июля.

ХИК
5:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Рунавик
Футбол, Лига конференций, 1-й отборочный раунд
17.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Bolt Arena
Главные тренеры
Тони Коркеакуннас
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