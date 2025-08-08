УЕФА после начала СВО выплатил России около 11 млн евро

При этом отмечается, что украинские клубы не получили от УЕФА аналогичных выплат за последние два сезона. В конце июля директора пяти украинских клубов из Одессы, Харькова, Мариуполя и Запорожья направили президенту УЕФА Александру Чеферину официальное письмо с соответствующими жалобами. По их словам, швейцарский банк, сотрудничающий с организацией, отказывается совершать транзакции в клубы, расположенные в «зоне боевых действий».