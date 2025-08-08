Ричмонд
УЕФА после начала СВО выплатил России около 11 млн евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за последние три сезона перевел Российскому футбольному союзу (РФС) более 10,8 млн евро в качестве солидарных выплат. Об этом сообщает The Guardian.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Солидарные выплаты УЕФА предназначены для клубов, которые не участвуют в еврокубках. Таким образом организация поддерживает конкурентный баланс в европейских лигах, где некоторые клубы получают дополнительные доходы за счет участия в международных турнирах.

Структура выплат РФС от УЕФА выглядит следующим образом:

  • 2022/23 — 3,305 млн евро
  • 2023/24 — 3,381 млн евро
  • 2024/25 — 4,224 млн евро

Для сравнения, за сезон-2021/22, который был последним перед отстранением российских клубов и сборных от международных соревнований, РФС получил от УЕФА 6,209 млн евро.

При этом отмечается, что украинские клубы не получили от УЕФА аналогичных выплат за последние два сезона. В конце июля директора пяти украинских клубов из Одессы, Харькова, Мариуполя и Запорожья направили президенту УЕФА Александру Чеферину официальное письмо с соответствующими жалобами. По их словам, швейцарский банк, сотрудничающий с организацией, отказывается совершать транзакции в клубы, расположенные в «зоне боевых действий».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.