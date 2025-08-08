Ричмонд
Колосков: Деньги УЕФА не могут быть потрачены куда угодно

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о выплатах УЕФА в пользу России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

8 августа появилась информация о том, что УЕФА выплатил России около 11 миллионов евро после отстранения от международных турниров.

«Не знаю, поступили ли деньги от УЕФА в РФС, но то, что средства поступят — вопросов никаких нет. Есть финансовый регламент УЕФА, в соответствии с которым РФС должен получить средства как действующий член УЕФА. Если бы играли в еврокубках, выплаты были бы гораздо больше. А так мы получаем солидарные выплаты для поддержки клубов. Думаю, что это целевые деньги. Они не могут быть потрачены куда угодно. Средства поступили на конкретные задачи — поддержать клубы и школы. Но об этом лучше спросить Максима Митрофанова», — цитирует Колоскова Sport24.

Структура выплат РФС от УЕФА выглядит следующим образом:

  • 2022/23 — 3,305 млн евро
  • 2023/24 — 3,381 млн евро
  • 2024/25 — 4,224 млн евро

Для сравнения, за сезон-2021/22, который был последним перед отстранением российских клубов и сборных от международных соревнований, РФС получил от УЕФА 6,209 млн евро. С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.