Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
4.92
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.43
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

CAS отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» на отстранение от Лиги Европы

«Кристал Пэлас» победил в Кубке Англии, но не сможет принять участие во втором по силе еврокубке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который отстранил английский «Кристал Пэлас» от участия в Лиге Европы. Об этом сообщила пресс-служба судебной организации.

«Кристал Пэлас» примет участие в Лиге конференций, так как в Лиге Европы сыграет французский «Лион». У команд один владелец — американский инвестор Джон Текстор. По правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещается принимать участие в одном еврокубковом турнире.

УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона», который занял шестое место в чемпионате Франции. «Кристал Пэлас» в Лиге Европы должен заменить «Ноттингем Форест», который занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций.

10 августа «Кристал Пэлас» впервые стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» в серии пенальти. Матч завершился со счетом 2:2 в основное время. В серии пенальти точнее были игроки «Кристал Пэлас» — 3:2.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше