CAS отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» на отстранение от Лиги Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который отстранил английский «Кристал Пэлас» от участия в Лиге Европы. Об этом сообщила пресс-служба судебной организации.
«Кристал Пэлас» примет участие в Лиге конференций, так как в Лиге Европы сыграет французский «Лион». У команд один владелец — американский инвестор Джон Текстор. По правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещается принимать участие в одном еврокубковом турнире.
УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона», который занял шестое место в чемпионате Франции. «Кристал Пэлас» в Лиге Европы должен заменить «Ноттингем Форест», который занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций.
10 августа «Кристал Пэлас» впервые стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» в серии пенальти. Матч завершился со счетом 2:2 в основное время. В серии пенальти точнее были игроки «Кристал Пэлас» — 3:2.