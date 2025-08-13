Ричмонд
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

Результаты матчей

  • «Карабах» (Азербайджан) — «Шкендия» (Северная Македония) — 5:1 (первый матч — 1:0)
  • «Копенгаген» (Дания) — «Мальме» (Швеция) — 5:0 (первый матч — 0:0)
  • «Фенербахче» (Турция) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 5:2 (первый матч — 1:2)
  • «Пафос» (Кипр) — «Динамо Киев» (Украина) — 2:0 (первый матч — 1:0)
  • «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1 (первый матч — 0:3)
  • «Брюгге» (Бельгия) — «РБ Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (первый матч — 1:0)
  • «Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 3:0 (первый матч — 0:0)
  • «Слован» (Словакия) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0, пен. 3:4 (первый матч — 0:1)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Ницца» (Франция) — 2:0 (первый матч — 2:0)
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Лех» (Польша) — 1:1 (первый матч — 3:1)

По итогам третьего раунда сформировались семь пар раунда плей-офф, в которых определятся оставшиеся семь участников основного раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

  • «Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан)
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр)
  • «Буде‑Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
  • «Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)
  • «Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания)

Путь представителей лиг

  • «Фенербахче» (Турция) — «Бенфика» (Португалия)
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия)

Первые матчи пройдут 19—20 августа, ответные — 26—27 августа. Жеребьевка общего этапа турнира состоится 28 августа.

Бенфика
2:0
Первый тайм: 0:0
Ницца
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
12.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Бруну Лаже
Франк Эз
