Еврокубки, Кубок России по футболу: что смотреть сегодня

Футбол. Лига Европы. Третий отборочный раунд. «Вольфсбергер» (Австрия) — ПАОК (Греция)
20:00. Где смотреть: Okko.
Неделю назад встреча в Салониках завершилась со счетом 0:0. Тогда во втором тайме на поле в составе хозяев вышли россияне нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев. Участие Чалова в ответном поединке под вопросом — в данный момент решается вопрос его трансфера в турецкий «Кайсериспор». Ответная встреча состоится в Клагенфурте. Сможет ли ПАОК переиграть австрийцев и выйти в следующий раунд? В следующем круге квалификации победитель противостояния поборется за выход в основную стадию турнира с сильнейшим в борьбе между хорватской «Риекой» и ирландским «Шелбурном».
Футбол. Лига конференций. Третий отборочный раунд. «Хайберниан» (Шотландия) — «Партизан» (Сербия)
22:00. Где смотреть: Okko.
Перед началом первого матча эксперты считали фаворитом противостояния сербский «Партизан». Однако в Белграде сенсационную победу одержали шотландцы. Дубль оформил Мартин Бойл. Хозяева с 34-й минуты играли вдесятером.
Теперь «Партизану» необходимо в Эдинбурге ликвидировать отставания в два мяча. Смогут ли подопечные Срджана Благоевича стать победителем двухматчевой дуэли, несмотря на неожиданное поражение в домашней встрече?
Футбол. Кубок России. «Пари НН» — «Ростов»
19:15. Где смотреть: «Матч ТВ».
В прошлые выходные эти команды встречались в Ростове-на-Дону в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги, тогда хозяева победили со счетом 1:0. В том матче капитан нижегородской команды Мамаду Майга получил красную карточку уже на 11-й минуте, чем, по сути, подставил команду. Сможет ли «Пари НН» обыграть соперника в кубковой встрече? Игра пройдет в Саранске — на арене «Пари НН» ведутся ремонтные работы.