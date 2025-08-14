Еврокубки, Кубок России по футболу: что смотреть сегодня

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.05
П2
3.35
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.42
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.18
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.60
П2
8.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.67
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.31
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.40
X
6.30
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.24
П2
13.75
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.64
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.88
П2
4.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.75
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.41
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.68
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.60
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.80
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.63
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.00
П2
1.76
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.86
П2
1.81
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
5.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.38
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.70
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.34
П2
4.98

Еврокубки, Кубок России по футболу: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 14 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футбол. Лига Европы. Третий отборочный раунд. «Вольфсбергер» (Австрия) — ПАОК (Греция)

20:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
3-й отборочный раунд, 14.08.2025, 20:00
Вольфсбергер
-
ПАОК
-

Неделю назад встреча в Салониках завершилась со счетом 0:0. Тогда во втором тайме на поле в составе хозяев вышли россияне нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев. Участие Чалова в ответном поединке под вопросом — в данный момент решается вопрос его трансфера в турецкий «Кайсериспор». Ответная встреча состоится в Клагенфурте. Сможет ли ПАОК переиграть австрийцев и выйти в следующий раунд? В следующем круге квалификации победитель противостояния поборется за выход в основную стадию турнира с сильнейшим в борьбе между хорватской «Риекой» и ирландским «Шелбурном».

Футбол. Лига конференций. Третий отборочный раунд. «Хайберниан» (Шотландия) — «Партизан» (Сербия)

22:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
3-й отборочный раунд, 14.08.2025, 22:00
Хайберниан
-
Партизан
-

Перед началом первого матча эксперты считали фаворитом противостояния сербский «Партизан». Однако в Белграде сенсационную победу одержали шотландцы. Дубль оформил Мартин Бойл. Хозяева с 34-й минуты играли вдесятером.

Теперь «Партизану» необходимо в Эдинбурге ликвидировать отставания в два мяча. Смогут ли подопечные Срджана Благоевича стать победителем двухматчевой дуэли, несмотря на неожиданное поражение в домашней встрече?

Футбол. Кубок России. «Пари НН» — «Ростов»

19:15. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа C, 14.08.2025, 17:30
Пари Нижний Новгород
-
Ростов
-

В прошлые выходные эти команды встречались в Ростове-на-Дону в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги, тогда хозяева победили со счетом 1:0. В том матче капитан нижегородской команды Мамаду Майга получил красную карточку уже на 11-й минуте, чем, по сути, подставил команду. Сможет ли «Пари НН» обыграть соперника в кубковой встрече? Игра пройдет в Саранске — на арене «Пари НН» ведутся ремонтные работы.