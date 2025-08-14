Еврокубки, Кубок России по футболу: что смотреть сегодня

Неделю назад встреча в Салониках завершилась со счетом 0:0. Тогда во втором тайме на поле в составе хозяев вышли россияне нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев. Участие Чалова в ответном поединке под вопросом — в данный момент решается вопрос его трансфера в турецкий «Кайсериспор». Ответная встреча состоится в Клагенфурте. Сможет ли ПАОК переиграть австрийцев и выйти в следующий раунд? В следующем круге квалификации победитель противостояния поборется за выход в основную стадию турнира с сильнейшим в борьбе между хорватской «Риекой» и ирландским «Шелбурном».