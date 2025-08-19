Матч «Фенербахче» — «Бенфика» 20 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Фенербахче», и «Бенфика» — вице-чемпионы своих стран и, безусловно, претендуют на попадание в главный еврокубковый турнир. И для тех, и для других Лига Европы станет лишь утешительным соревнованием, но кому-то из них придется довольствоваться именно им. Так случилось с «Фенером» в прошлом сезоне, когда популярный клуб из Стамбула в квалификации не смог преодолеть барьер в виде французского «Лилля». «Бенфика» же сразу попала в общий раунд, хотя и тогда являлась лишь второй командой от Португалии вслед за «Спортингом». На этот раз клуб из Лиссабона на предыдущей стадии справился с французской «Ниццей» (2:0, 2:0), а стамбульская команда одолела голландский «Фейеноорд» (1:2, 5:2).