Матч «Фенербахче» — «Бенфика» 20 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 20 августа, в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 22:00 мск на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Главный арбитр матча — Даниэль Зиберт (Германия). В прямом эфире встречу покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Пожалуй, это самая яркая вывеска на этой стадии квалификации, когда формируется состав участников общего раунда Лиги чемпионов, где, как и сезоном ранее, выступят сразу 36 команд, формирующих единую таблицу. 29 клубов уже известны — осталось определить еще семь. Результаты и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.

«Фенербахче», и «Бенфика» — вице-чемпионы своих стран и, безусловно, претендуют на попадание в главный еврокубковый турнир. И для тех, и для других Лига Европы станет лишь утешительным соревнованием, но кому-то из них придется довольствоваться именно им. Так случилось с «Фенером» в прошлом сезоне, когда популярный клуб из Стамбула в квалификации не смог преодолеть барьер в виде французского «Лилля». «Бенфика» же сразу попала в общий раунд, хотя и тогда являлась лишь второй командой от Португалии вслед за «Спортингом». На этот раз клуб из Лиссабона на предыдущей стадии справился с французской «Ниццей» (2:0, 2:0), а стамбульская команда одолела голландский «Фейеноорд» (1:2, 5:2).

Пикантность противостоянию добавляет фигура главного тренера «Фенербахче» — великого и ужасного Жозе Моуринью. «Особенный» уже пригрозил «Бенфике», что знает о португальском футболе всё, так что «орлам» не поздоровится. Конечно, подкол связан и с тем, что карьера Моуринью тесно связана со злейшими врагами «Бенфики» из «Порту», клуба, который он приводил к победам как в Кубке УЕФА, так и в Лиге чемпионов.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффицент на победу «Фенербахче» — 2,55, а на выигрыш «Бенфики» — 2,60. Интересно, что с учетом ответной игры в Лиссабоне вероятность прохода в общий раунд Лиги чемпионов португальской команды оценивается заметно выше: 1,54 против 2,50, если говорить о коэффициентах на это событие.

