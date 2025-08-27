Ричмонд
Клуб российского миллиардера вышел в общий этап Лиги чемпионов

Кипрский футбольный клуб «Пафос» впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Клуб из одноименного города в раунде плей-офф по сумме двух встреч оказался сильнее «Црвены Звезды» (2:1, 1:1). Решающий гол на 89-й минуте забил бразильский полузащитник Жажа, выступавший в 2023 году за московское «Торпедо».

Ранее в квалификации «Пафос» прошел тель-авивский «Маккаби» (1:1, 1:0) и киевское «Динамо» (2:0, 1:0). Он стал третьим кипрским клубом, которому удалось добраться до общего (группового) этапа Лиги чемпионов после «Анортосиса» (2008/09) и АПОЭЛа (2009/10, 2011/12, 2014/15, 2017/18).

«Пафос» был основан в 2014 году путем слияния кипрских клубов АЕП и АЕК Куклия. В 2017 году владельцем клуба стал российский миллиардер и основатель сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин. Его состояние оценивается в 3,4 млрд долларов.

При Ломакине «Пафос» сумел закрепиться в элитном дивизионе кипрского футбола. В прошлом сезоне клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, опередив в борьбе за титул «Арис» из Лимассола, в составе которго выступает бывший нападающий сборной России Александр Кокорин. Также в прошлом году «Пафос» дебютировал в еврокубках и дошел до ⅛ финала Лиги конференций, где уступил шведскому «Юргордену» (1:0, 0:3).

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится в Монако в четверг, 28 августа. Начало церемонии — в 20:00 по московскому времени.

Пафос
1:1
Первый тайм: 0:0
Црвена Звезда
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Alphamega Stadium
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Владан Милоевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти