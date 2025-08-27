Клуб российского миллиардера вышел в общий этап Лиги чемпионов

При Ломакине «Пафос» сумел закрепиться в элитном дивизионе кипрского футбола. В прошлом сезоне клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, опередив в борьбе за титул «Арис» из Лимассола, в составе которго выступает бывший нападающий сборной России Александр Кокорин. Также в прошлом году «Пафос» дебютировал в еврокубках и дошел до ⅛ финала Лиги конференций, где уступил шведскому «Юргордену» (1:0, 0:3).