Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов

Во вторник, 27 августа, состоялись ответные матчи финала квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились еще три команды, которые выступят в общем этапе турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Этими клубами стали казахстанский «Кайрат», норвежский «Буде-Глимт» и кипрский «Пафос». Таким образом, определились 32 из 36 участника общего этапа Лиги чемпионов.

Составы корзин на текущий момент выглядят следующим образом:

  • Корзина 1: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Реал Мадрид» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия), «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Барселона» (Испания)
  • Корзина 2: «Арсенал» (Англия), «Байер» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия)
  • Корзина 3: ПСВ (Нидерланды), «Аякс» (Нидерланды), «Наполи» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Марсель» (Франция)
  • Корзина 4: «Монако» (Франция), «Галатасарай» (Турция), «Юнион» (Бельгия), «Атлетик» (Испания), «Ньюкасл» (Англия), «Пафос» (Кипр), «Кайрат» (Казахстан)

Сегодня, 28 августа, пройдут четыре ответных матча раунда плей-офф, по результатам которых определятся последние участники общего этапа Лиги чемпионов.

  • «Карабах» (Азербайджан) — «Ференцварош» (Венгрия), первый матч — 3:1
  • «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция), первый матч — 0:0
  • «Брюгге» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия), первый матч — 3:1
  • «Копенгаген» (Дания) — «Базель» (Швейцария), первый матч — 1:1

Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится в Монако в четверг, 28 августа. Начало церемонии — в 20:00 по московскому времени.