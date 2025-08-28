Моуринью — о «Фенербахче»: В Лиге Европы мы будем биться за титул

Напомним, «Фенербахче» уступил португальской «Бенфике» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (0:1). Первый матч завершился вничью — 0:0. Команда Моуринью выбыла из розыгрыша ЛЧ и теперь будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.
«Мы пытались больше владеть мячом в первом тайме, но добились этого лишь после перерыва. Я не люблю искать оправдания там, где их нет. Победу заслужила команда сильнее нас — с лучшими игроками и большим опытом. Если бы мы прошли в Лигу чемпионов, у нас, вероятно, появилось бы лишь восемь матчей, а в Лиге Европы мы будем биться за титул», — приводит слова Моуринью издание Record.
Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года.
Португальский специалист дважды побеждал в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», также он работал в «Челси», «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Роме».