Квалификация на Лигу Европы, предсезонные турниры в КХЛ, российские теннисисты на US Open: что посмотреть сегодня

Лига Европы. ПАОК — «Риека»
Где смотреть: Матч ТВ, SportBox
Ответный матч между командами ПАОК и «Риека» пройдет 28 августа в 20:30 мск. Ранее соперники уже встречались на поле, тогда «Риека» одержала победу со счетом 1:0.
В результате ПАОК продлил свою безвыигрышную серию в Лиге Европы до шести встреч. Для выхода в общий тур Лиги Европы грекам нужно выиграть с разницей минимум в два гола. Отметим, что в прошлом сезоне греческая команда участвовала в общем туре и даже дошла до стадии плей-офф.
Одержав победу в первом матче, «Риека» впервые с 2019 года выиграла в двух подряд встречах в рамках Лиги Европы. Для выхода в общий этап турнира клубу достаточно не уступить по итогам 90 минут. При этом хорватская команда не участвовала в основной сетке Лиги Европы с сезона-2020/2021.
Предсезонные турниры в КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск
28 августа хоккея будет не так много. Стартует Кубок мэра Москвы, в котором примут участие шесть команд КХЛ. Клубы разделены на две группы.
Матчи сегодня:
- «Динамо Москва — “Торпедо” в 14:00 мск
- “Спартак” — ЦСКА в 19:30 мск
Кубок губернатора Челябинской области
- “Амур” — “Сочи” в 13:00 мск
- “Трактор” — “Лада” в 17:00 мск
US Open. Матчи российских теннисистов
Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров
28 августа Андрей Рублев встретится с Тристаном Бойером в 18:00 мск. Во втором круге Открытого чемпионата США россиянин попытается одолеть американца, который впервые оказался в основной сетке турнира. В прошлом году, в Нью-Йорке, Рублев добрался до четвертого круга турнира и сейчас имеет все шансы обойти соперника. Тем более, что в течение сезона ему удалось стабилизировать игру, а прошлый раунд турнира был сыгран в три сета со счетом 6:4. Это однозначный признак стабильности.
Карен Хачанов в пятый раз в карьере сыграет во втором круге Открытого чемпионата США в 19:30 мск. Его соперник Камиль Майхшак только на 76-м месте в мировом рейтинге, так что россиянин в этом противостоянии — фаворит. Тем более, что он уже трижды побеждал во втором круге Открытого чемпионата США и только один раз потерпел поражение.
Среди женщин матчи будут такими:
Анна Калинская — Юлия Путинцева (Казахстан) в 18:00 мск
Екатерина Александрова — Ван Синьюй (Китай) в 18:00 мск
Анастасия Захарова — Лаура Зигемунд (Германия) в 20:00 мск
Дарья Касаткина (Австралия) — Камилла Рахимова в 21:30 мск
Имя Анастасии Захаровой не так часто можно увидеть в основных сетках крупных соревнований, однако она успешно преодолела первый раунд. Ее соперница уже переиграла одну россиянку — Диану Шнайдер. Причем Шнайдер имела на своем счету больше опыта игры на харде и была фаворитом встречи. Зигемунд весьма сильная соперница, хотя и не входит даже в топ-50 мирового рейтинга