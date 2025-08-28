Квалификация на Лигу Европы, предсезонные турниры в КХЛ, российские теннисисты на US Open: что посмотреть сегодня

Карен Хачанов в пятый раз в карьере сыграет во втором круге Открытого чемпионата США в 19:30 мск. Его соперник Камиль Майхшак только на 76-м месте в мировом рейтинге, так что россиянин в этом противостоянии — фаворит. Тем более, что он уже трижды побеждал во втором круге Открытого чемпионата США и только один раз потерпел поражение.