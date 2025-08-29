«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью

Ранее Жозе Моуриньо работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.