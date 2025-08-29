«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью

«Мы приняли решение расстаться с Жозе Моуринью, который был нашим главным тренером с сезона-2024/2025. Клуб благодарит его за вклад в развитие нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Фенербахче».
На этой неделе «Фенербахче» под руководством 62-летнего португальского специалиста по сумме двух матчей уступил «Бенфике» (0:0, 0:1) в квалификации Лиги чемпионов.
Моуринью возглавлял «Фенербахче» с июня 2024 года. Вместе с командой он стал обладателем серебряных медалей чемпионата Турции по итогам сезона-2024/25, уступив в турнирной таблице 9 очков «Галатасараю».
По информации Fanatik, португалец получит 15 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение.
Ранее Жозе Моуриньо работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.
