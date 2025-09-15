Матч «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Прошлый сезон для обоих клубов получился очень непростым, однако путевки в Лигу чемпионов туринцы и дортмундцы не без труда, но завоевали. В новом сезоне «Юве» Игора Тудора для многих неожиданно стартовал с трех побед подряд в Серии А и даже одолел «Интер» в крышесносном матче на прошлой неделе со счетом 4:3. «Боруссия», как и «Юве», после 3 туров на втором месте в своем чемпионате, набрав на пару очков меньше из-за ничьей с «Санкт-Паули» на самом старте (3:3). Затем команда Нико Ковача одержала две сухие победы, а ее лучший бомбардир Серу Гирасси сразу принялся улучшать статистику, отличившись трижды в трех турах.