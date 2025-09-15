Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

Матч «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 16 сентября, в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» примет дортмундскую «Боруссию».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA.com

Игра начнется в 22:00 мск на «Альянц Стадиум» в Турине. Главный арбитр матча — Франсуа Летексье (Франция). В прямом эфире встречу покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Большой европейский футбол возвращается. Пусть «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» в последнее время не хватают звезды с небес, в 1997 году они встретились в финале главного клубного турнира континента, и тогда легендарные Дешам, Зидан, Вьери, Дель Пьеро не смогли совладать с Заммером, Колером, автором дубля Ридле и Ларсом Риккеном, который, выйдя на замену при счете 2:1, забил гол первым же касанием. Спустя без малого 18 лет «Юве» отомстил, выбив Дортмунд в плей-офф ЛЧ по сумме двух матчей: 2:1, 3:0. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.

Прошлый сезон для обоих клубов получился очень непростым, однако путевки в Лигу чемпионов туринцы и дортмундцы не без труда, но завоевали. В новом сезоне «Юве» Игора Тудора для многих неожиданно стартовал с трех побед подряд в Серии А и даже одолел «Интер» в крышесносном матче на прошлой неделе со счетом 4:3. «Боруссия», как и «Юве», после 3 туров на втором месте в своем чемпионате, набрав на пару очков меньше из-за ничьей с «Санкт-Паули» на самом старте (3:3). Затем команда Нико Ковача одержала две сухие победы, а ее лучший бомбардир Серу Гирасси сразу принялся улучшать статистику, отличившись трижды в трех турах.

Оба коллектива выглядят довольно свежо и на старте сезона уже здорово проявили себя, показав приличную результативность, так что мы вправе рассчитывать на искрометный футбол в Турине с обоюдными шансами. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринцам. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2,02, а шансы дортмундской «Боруссии» оценили в 3,60. Ничья идёт с коэффициентом 3,55.

Футбол. Лига чемпионов
16.09
Ювентус
:
Боруссия Д
П1
2.07
X
3.64
П2
3.85