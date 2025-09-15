Матч «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Большой европейский футбол возвращается. Пусть «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» в последнее время не хватают звезды с небес, в 1997 году они встретились в финале главного клубного турнира континента, и тогда легендарные Дешам, Зидан, Вьери, Дель Пьеро не смогли совладать с Заммером, Колером, автором дубля Ридле и Ларсом Риккеном, который, выйдя на замену при счете 2:1, забил гол первым же касанием. Спустя без малого 18 лет «Юве» отомстил, выбив Дортмунд в плей-офф ЛЧ по сумме двух матчей: 2:1, 3:0. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Прошлый сезон для обоих клубов получился очень непростым, однако путевки в Лигу чемпионов туринцы и дортмундцы не без труда, но завоевали. В новом сезоне «Юве» Игора Тудора для многих неожиданно стартовал с трех побед подряд в Серии А и даже одолел «Интер» в крышесносном матче на прошлой неделе со счетом 4:3. «Боруссия», как и «Юве», после 3 туров на втором месте в своем чемпионате, набрав на пару очков меньше из-за ничьей с «Санкт-Паули» на самом старте (3:3). Затем команда Нико Ковача одержала две сухие победы, а ее лучший бомбардир Серу Гирасси сразу принялся улучшать статистику, отличившись трижды в трех турах.
Оба коллектива выглядят довольно свежо и на старте сезона уже здорово проявили себя, показав приличную результативность, так что мы вправе рассчитывать на искрометный футбол в Турине с обоюдными шансами. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринцам. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2,02, а шансы дортмундской «Боруссии» оценили в 3,60. Ничья идёт с коэффициентом 3,55.