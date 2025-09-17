Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.84
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.01
П2
3.95
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.50
П2
7.60
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.10
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.18
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.23
П2
7.16
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
4
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Травма Ламина Ямаля оказалась серьезнее, чем ожидалось

Травма полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля оказалась серьезнее, чем ожидалось изначально. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Уже известно, что Ямаль не поможет «Барселоне» в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла», который состоит завтра. По информации источника, 18-летний футболист может также пропустить матчи Ла Лиги против «Хетафе» (21 сентября) и «Овьедо» (25 сентября).

Ямаль начал испытывать дискомфорт в области паха 23 августа во время выездного матча Ла Лиги против «Леванте» (2:3). Проблемы усугубились после возвращения футболиста из сборной Испании на прошлой неделе, из-за чего он был вынужден пропустить матч Ла Лиги против «Валенсии» (6:0).

В «Барселоне» решили не форсировать возвращение Ямаля на поле чтобы избежать возможного рецидива. Таким образом, он может пропустить еще одну неделю.

В этом сезоне Ямаль провел за «Барселону» три матча, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

«Барселона» завтра на выезде сыграет с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Футбол. Лига чемпионов
18.09
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.88
П2
2.41
Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше