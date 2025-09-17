Травма Ламина Ямаля оказалась серьезнее, чем ожидалось

Уже известно, что Ямаль не поможет «Барселоне» в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла», который состоит завтра. По информации источника, 18-летний футболист может также пропустить матчи Ла Лиги против «Хетафе» (21 сентября) и «Овьедо» (25 сентября).