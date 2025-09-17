Травма Ламина Ямаля оказалась серьезнее, чем ожидалось

Уже известно, что Ямаль не поможет «Барселоне» в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла», который состоит завтра. По информации источника, 18-летний футболист может также пропустить матчи Ла Лиги против «Хетафе» (21 сентября) и «Овьедо» (25 сентября).
Ямаль начал испытывать дискомфорт в области паха 23 августа во время выездного матча Ла Лиги против «Леванте» (2:3). Проблемы усугубились после возвращения футболиста из сборной Испании на прошлой неделе, из-за чего он был вынужден пропустить матч Ла Лиги против «Валенсии» (6:0).
В «Барселоне» решили не форсировать возвращение Ямаля на поле чтобы избежать возможного рецидива. Таким образом, он может пропустить еще одну неделю.
В этом сезоне Ямаль провел за «Барселону» три матча, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.
«Барселона» завтра на выезде сыграет с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.