Головин пропустит матч Лиги чемпионов и, возможно, выбыл на месяц

Футбол. Лига чемпионов
18.09
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.78
П2
2.51