Головин пропустит матч Лиги чемпионов и, возможно, выбыл на месяц

По информации источника, 29-летний футболист травмировал правое бедро. Дополнительные медицинские обследования, проведенные на этой неделе, показали более серьезное повреждение, чем предполагалось. Ранее главный тренер «Монако» Ади Хюттер поберег Головина и не выпустил его на поле в матче 4-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:1).
«Это, в основном, мера предосторожности. Он почувствовал боль в пятницу. Мы не хотели, чтобы он ехал (в Осер). Не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг», — приводит слова Хюттера L'Equipe.
В четверг, 18 сентября, «Монако» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграет с «Брюгге». Российский футболист не поможет монегаскам в этой игре. Также Головин рискует пропустить встречу 2-го тура ЛЧ с «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Александр Головин провел три матча в составе «Монако», не отметившись результативными действиями. 7 сентября полузащитник принял участие в товарищеской игре сборной России против команды Катара (4:1), в которой отметился забитым мячом.