Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» 17 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ливерпуль» начинает общий этап Лиги чемпионов в ранге одного из главных фаворитов на победу в турнире, по мнению экспертов и болельщиков. Команда Арне Слота и так представляла собой грозную силу, став чемпионом Англии, а за лето потратила баснословные деньги на дальнейшее усиление состава. В первых четырех турах чемпионата Англии «красные» не потеряли ни одного очка, но все победы вышли неожиданно тяжелыми, а Суперкубок страны «Ливерпуль» и вовсе сенсационно отдал «Кристал Пэлас», хотя большую часть игры на «Уэмбли» вел в счете. Посмотрим, как английский суперклуб справится с максимально высокими ожиданиями в Лиге чемпионов. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
«Атлетико» Диего Симеоне — испытанный кубковый боец, но сезон в Испании начал тяжело: лишь одна победа в четырех турах и 11-е место в таблице Ла Лиги. Но «матрасникам» не в первой героически выбираться из кризисов, а в последнем туре ими обыгран крепкий «Вильярреал» (2:0). Против могучей машины, на которую нынче похож чемпионский «Ливерпуль», искушенный в таких противостояних Симеоне наверняка выстроит максимально оборонительную игру в поисках редких шансов на контратаках. Не исключено, что «Ливерпулю» снова придется не так уж просто, раз он 95 минут взламывает оборону скромного «Бернли».
Тем не менее, букмекеры отдают явное предпочтение английскому клубу. Поставить на домашнюю победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1,58, а шансы «Атлетико» оценили в 5,50. Ничья идет с коэффициентом 4,50. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,62, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,30.
Во время этого матча трибуны и команды снова обязательно вспомнят трагически ушедшего из жизни Диогу Жоту. Во-первых, португалец забивал в последней очной встрече этих команд в Лиге чемпионов четыре года назад на «Энфилде» (2:0), а во-вторых, о чем многие забыли, на протяжении двух лет был на контракте с «Атлетико», но не сыграл за мадридцев ни разу, выступая на правах аренды за «Порту» и «Вулверхэмптон».