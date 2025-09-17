Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» 17 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ливерпуль» начинает общий этап Лиги чемпионов в ранге одного из главных фаворитов на победу в турнире, по мнению экспертов и болельщиков. Команда Арне Слота и так представляла собой грозную силу, став чемпионом Англии, а за лето потратила баснословные деньги на дальнейшее усиление состава. В первых четырех турах чемпионата Англии «красные» не потеряли ни одного очка, но все победы вышли неожиданно тяжелыми, а Суперкубок страны «Ливерпуль» и вовсе сенсационно отдал «Кристал Пэлас», хотя большую часть игры на «Уэмбли» вел в счете. Посмотрим, как английский суперклуб справится с максимально высокими ожиданиями в Лиге чемпионов. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.