Тренер «Кайрата»: Хотим доказать, что мы не доноры очков в ЛЧ

Напомним, «Кайрат» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном». Матчи с мадридским клубом, «Брюгге» и клубами из Греции и Кипра «Кайрат» проведет на домашнем поле.
«Везде пишут, что в Лиге чемпионов мы — доноры очков. Нас это тоже задевает, мы хотим себя проявить и доказать обратное. Постараемся показать достойную игру. Для нас уже большое событие, что мы попали в Лигу чемпионов. Какого-то давления на нас нет, чувствуем себя спокойно. Будем выходить и демонстрировать свои лучшие качества.
Вчерашний матч “Карабаха” с “Бенфикой” доказывает, что все возможно. Фамилии не играют, играют живые люди. Посмотрим, что у нас получится. Мы оставим все силы “Спортингом”», — приводит слова Уразбахтина «Чемпионат».
Ранее суперкомпьютер Opta назвал «Кайрат» единственным участником общего раунда Лиги чемпионов, у которого нет шансов на выход в четвертьфинал. У азербайджанского «Карабаха», который вчера сенсационно обыграл на выезде «Бенфику» (3:2) они равняются 0,3%, а у «Кайрата» — 0%.
Завтра, 18 сентября, «Кайрат» проведет матч 1-го тура общего этапа ЛЧ на выезде со «Спортингом».
«Кайрат» ранее не попадал в групповой раунд Лиги чемпионов. В квалификации клуб из Казахстана прошел словенскую «Олимпию», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».
