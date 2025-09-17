Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.75
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.01
П2
3.95
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.20
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.20
П2
4.44
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.70
П2
6.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.00
П2
7.09

Тренер «Кайрата»: Хотим доказать, что мы не доноры очков в ЛЧ

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался об амбициях команды в Лиге чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайрат"

Напомним, «Кайрат» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном». Матчи с мадридским клубом, «Брюгге» и клубами из Греции и Кипра «Кайрат» проведет на домашнем поле.

«Везде пишут, что в Лиге чемпионов мы — доноры очков. Нас это тоже задевает, мы хотим себя проявить и доказать обратное. Постараемся показать достойную игру. Для нас уже большое событие, что мы попали в Лигу чемпионов. Какого-то давления на нас нет, чувствуем себя спокойно. Будем выходить и демонстрировать свои лучшие качества.

Вчерашний матч “Карабаха” с “Бенфикой” доказывает, что все возможно. Фамилии не играют, играют живые люди. Посмотрим, что у нас получится. Мы оставим все силы “Спортингом”», — приводит слова Уразбахтина «Чемпионат».

Ранее суперкомпьютер Opta назвал «Кайрат» единственным участником общего раунда Лиги чемпионов, у которого нет шансов на выход в четвертьфинал. У азербайджанского «Карабаха», который вчера сенсационно обыграл на выезде «Бенфику» (3:2) они равняются 0,3%, а у «Кайрата» — 0%.

Завтра, 18 сентября, «Кайрат» проведет матч 1-го тура общего этапа ЛЧ на выезде со «Спортингом».

«Кайрат» ранее не попадал в групповой раунд Лиги чемпионов. В квалификации клуб из Казахстана прошел словенскую «Олимпию», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».

Футбол. Лига чемпионов
18.09
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.75
П2
28.00