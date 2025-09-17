Тренер «Кайрата»: Хотим доказать, что мы не доноры очков в ЛЧ

«Везде пишут, что в Лиге чемпионов мы — доноры очков. Нас это тоже задевает, мы хотим себя проявить и доказать обратное. Постараемся показать достойную игру. Для нас уже большое событие, что мы попали в Лигу чемпионов. Какого-то давления на нас нет, чувствуем себя спокойно. Будем выходить и демонстрировать свои лучшие качества.



Вчерашний матч “Карабаха” с “Бенфикой” доказывает, что все возможно. Фамилии не играют, играют живые люди. Посмотрим, что у нас получится. Мы оставим все силы “Спортингом”», — приводит слова Уразбахтина «Чемпионат».