Матч «Бавария» — «Челси» 17 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Один из центральных матчей 1-го тура состоится в Мюнхене. «Бавария» и «Челси» провели не так много встреч друг с другом, но всякий раз это были большие и знаковые матчи. В четвертьфинале Лиги чемпионов-2004/05 «Челси» Лэмпарда и Дрогба выиграл двухматчевую голевую перестрелку (4:2, 2:3), затем был финал Лиги чемпионов 2012 года с неожиданной победой «Челси» по пенальти под руководством исполняющего обязанности главного тренера Роберто Ди Маттео, и наконец реванш «Баварии» в ковидный 2020 год, когда первый и ответный матчи ⅛ финала разделили аж полгода, но немецкий клуб разгромил соперника в каждом из них (3:0, 4:1), а позже и завоевал сам трофей в финале с «ПСЖ». Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
В минувшем сезоне «Челси» был вынужден выступать в Лиге конференций, но извлек из этого максимум выгоды, не испытав серьезного соперничества на пути к трофею, и даже в финале с огромным игровым запасом разгромил испанский «Бетис» (4:1). Затем команда Энцо Марески еще и выиграла клубный чемпионат мира ФИФА, так что в новый сезон вошла с большими амбициями на домашней и европейской арене. «Баварии» в Бундеслиге практически невозможно остаться без путевки в Лигу чемпионов, и она, в свою очередь, дошла до четвертьфинала, где ее в упорном противостоянии остановил «Интер» (1:2, 2:2). Сейчас же, судя по старту сезона, оба клуба, как минимум, не стали слабее, хотя ничья «Челси» с «Брентфордом» четыре дня назад немножко обескураживает.
Кроме ремейка финала ЛЧ 2012 года это еще и матч имени незадачливого нападающего Николаса Джексона, о метаниях которого этим летом между Лондоном и Мюнхеном можно снять кино. На данный момент он игрок «Баварии», хотя и связан контрактом с «Челси», и после всех злоключений рвется в бой с бывшим клубом, но, вероятно, Венсан Компани прибережет его на второй тайм, если вообще выпустит. Харри Кейн и компания, в принципе, должны справляться и без него.
Букмекеры видят явным фаворитом хозяев «Альянц Арены». Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1,68, а шансы «Челси» оценили в 4,80. Ничья идет с коэффициентом 4,30. Ставки на гол Харри Кейна принимают за 1,88.