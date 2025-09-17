Матч «Бавария» — «Челси» 17 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В минувшем сезоне «Челси» был вынужден выступать в Лиге конференций, но извлек из этого максимум выгоды, не испытав серьезного соперничества на пути к трофею, и даже в финале с огромным игровым запасом разгромил испанский «Бетис» (4:1). Затем команда Энцо Марески еще и выиграла клубный чемпионат мира ФИФА, так что в новый сезон вошла с большими амбициями на домашней и европейской арене. «Баварии» в Бундеслиге практически невозможно остаться без путевки в Лигу чемпионов, и она, в свою очередь, дошла до четвертьфинала, где ее в упорном противостоянии остановил «Интер» (1:2, 2:2). Сейчас же, судя по старту сезона, оба клуба, как минимум, не стали слабее, хотя ничья «Челси» с «Брентфордом» четыре дня назад немножко обескураживает.