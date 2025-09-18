«Меня оскорбляли весь матч». Симеоне об удалении в Ливерпуле

«Всегда говорят о заботе, об уважении… Но они оскорбляют тебя с трибун всю игру. Я ничего не могу сказать, потому что я тренер. Моя реакция не имеет оправдания, но после 90 минут оскорблений это непросто. Судья сказал мне, что понимает ситуацию. Надеюсь, “Ливерпуль” сможет улучшить ситуацию в этом плане, и когда найдут виновного, будут последствия. Были ли оскорбления? Оскорбления были всю игру. И жесты тоже. Мне нужно сохранять спокойствие и терпеть жесты, оскорбления, любую ситуацию. Почему? Потому что я в положении, когда мне приходится это терпеть», — сказал Симеоне.