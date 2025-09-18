Ричмонд
«Меня оскорбляли весь матч». Симеоне об удалении в Ливерпуле

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал свое удаление в концовке выездного матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3). Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На третьей добавленной минуте Симеоне был удален за перепалку с болельщиками английской команды. Это произошло сразу после победного гола «Ливерпуля», забитого Вирджилом ван Дейком.

«Всегда говорят о заботе, об уважении… Но они оскорбляют тебя с трибун всю игру. Я ничего не могу сказать, потому что я тренер. Моя реакция не имеет оправдания, но после 90 минут оскорблений это непросто. Судья сказал мне, что понимает ситуацию. Надеюсь, “Ливерпуль” сможет улучшить ситуацию в этом плане, и когда найдут виновного, будут последствия. Были ли оскорбления? Оскорбления были всю игру. И жесты тоже. Мне нужно сохранять спокойствие и терпеть жесты, оскорбления, любую ситуацию. Почему? Потому что я в положении, когда мне приходится это терпеть», — сказал Симеоне.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома сыграет с «Айнтрахтом», а «Ливерпуль» — на выезде с «Галатасараем». Оба матча пройдут 30 сентября.

Ливерпуль
3:2
Первый тайм: 2:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Диего Симеоне
Голы
Ливерпуль
Эндрю Робертсон
(Мохамед Салах)
4′
Мохамед Салах
(Райан Гравенберх)
6′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
90+2′
Атлетико
Маркос Льоренте
(Джакомо Распадори)
45+3′
Маркос Льоренте
81′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
30
Джереми Фримпонг
58′
12
Конор Брэдли
71′
26
Эндрю Робертсон
86′
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
74′
73
Рио Нгумоха
9
Александер Исак
58′
10
Алексис Макаллистер
18
Коди Гакпо
58′
22
Юго Экитике
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
21
Хави Галан
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
32′
15
Клеман Лангле
45+4′
8
Пабло Барриос
23
Николас Гонсалес
77′
18
Марк Пубиль
4
Конор Галлахер
61′
16
Науэль Молина
22
Джакомо Распадори
52′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
61′
9
Александр Серлот
Статистика
Ливерпуль
Атлетико
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
20
10
Удары в створ
6
4
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
7
6
Фолы
7
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти