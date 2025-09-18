Нойер стал четвертым игроком в истории, выигравшим 100 матчей в ЛЧ

17 сентября состоялся матч 1-го тура общего раунда Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба.
Эта победа стала для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера 100-й в рамках Лиги чемпионов. До него 100 побед и больше было только у трех футболистов:
- Криштиану Роналду — 115 побед
- Томас Мюллер — 111 побед
- Икер Касильяс — 101 побед
Согласно статистике Opta Нойер также стал самым возрастным игроком «Баварии» в Лиге чемпионов. Мануэль побил рекорд Лотара Маттеуса, который последний раз играл за мюнхенцев в главном еврокубковом турнире в сезоне-1999/2000 в возрасте 38 лет и 353 дней. На момент матча с «Челси» Нойеру уже было 39 лет и 174 дня.
Всего за карьеру Нойер провёл 151 матч в Лиге чемпионов, пропустив 139 мячей и в 62 встречах сыграв «на ноль». Дважды голкипер становился победителем Лиги чемпионов с «Баварией» — в 2013-м и 2020 годах.
Контракт Мануэля с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года.
В 2024 году Нойер завершил выступления за сборную Германии, однако в прессе возникают предположения о его возможном возвращении к ЧМ-2026, которые сам голкипер пока опровергает.
«Во-первых, мне этого не предлагали. Моё решение завершить выступления за национальную команду было осознанным. Поэтому вариант с возвращением я не рассматриваю.
Это было замечательное время, сейчас я вообще не думаю, как и когда вернуться в сборную. Я был в команде с 2009 года, чемпионат Европы [2024 года] стал замечательным завершением того периода. Думаю, немецкий футбол дал мне многое, возможно, и я ему немного помог», — приводит слова чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Sport.de.
Венсан Компани
Энцо Мареска
Тревор Чалоба
20′
Гарри Кейн
27′
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
63′
Коул Палмер
(Мало Гюсто)
29′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
85′
17
Майкл Олисе
85′
14
Луис Диас
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
44
Йосип Станишич
51′
23
Саша Боэ
7
Серж Гнабри
90′
20
Том Бишоф
9
Гарри Кейн
90′
11
Николас Джексон
4
Джонатан Та
29′
46′
3
Ким Мин Джэ
45
Александр Павлович
64′
8
Леон Горецка
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
20
Жоао Педро
4
Тосин Адарабиойо
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
68′
17
Андрей Сантос
90+6′
8
Энцо Фернандес
81′
41
Эстеван
24
Рис Джеймс
68′
49
Алехандро Гарначо
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти