Нойер стал четвертым игроком в истории, выигравшим 100 матчей в ЛЧ

«Во-первых, мне этого не предлагали. Моё решение завершить выступления за национальную команду было осознанным. Поэтому вариант с возвращением я не рассматриваю.



Это было замечательное время, сейчас я вообще не думаю, как и когда вернуться в сборную. Я был в команде с 2009 года, чемпионат Европы [2024 года] стал замечательным завершением того периода. Думаю, немецкий футбол дал мне многое, возможно, и я ему немного помог», — приводит слова чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Sport.de.