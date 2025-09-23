УЕФА начал дисциплинарное дело в отношении Симеоне

Как сообщает The Athletic, УЕФА начал дисциплинарное производство в отношении главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после того, как он был удален с поля за стычку с болельщиками «Ливерпуля» на «Энфилде» во время матча Лиги чемпионов 17 сентября.
«Атлетико» на выезде со счетом 2:3 уступил «Ливерпулю» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. В конце матча Симеоне вступил в перепалку с болельщиками английской команды и дважды направлялся в один и тот же сектор, и его пришлось удерживать нескольким стюардам и членам тренерского штаба «Атлетико». Симеоне показал неприличный жест болельщику, после чего тренера удалили с поля.
После игры Симеоне объяснил испанскому телеканалу Movistar, что стало причиной конфликта. «Болельщики всю игру выкрикивали оскорбления из-за скамейки запасных. И я ничего не могу сказать, как тренер. Конечно, моя реакция не имеет оправданий, но это были 90 минут постоянных оскорблений. А потом ты оборачиваешься, когда твой соперник уже забил, а тебя все еще оскорбляют. Это не так-то просто», — сказал аргентинский тренер.
Симеоне ранее уже отстраняли от игры в еврокубках. В 2018 году он был удален с поля в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Арсенала». Его дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление арбитра.
30 сентября «Атлетико» сыграет дома с немецким «Айнтрахтом» в своем втором матче Лиги чемпионов, а 21 октября отправится в Лондон, где встретится с «Арсеналом».
Арне Слот
Диего Симеоне
Эндрю Робертсон
(Мохамед Салах)
4′
Мохамед Салах
(Райан Гравенберх)
6′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
90+2′
Маркос Льоренте
(Джакомо Распадори)
45+3′
Маркос Льоренте
81′
1
Алиссон
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
30
Джереми Фримпонг
58′
12
Конор Брэдли
71′
26
Эндрю Робертсон
86′
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
74′
73
Рио Нгумоха
9
Александер Исак
58′
10
Алексис Макаллистер
18
Коди Гакпо
58′
22
Юго Экитике
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
21
Хави Галан
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
32′
15
Клеман Лангле
45+4′
8
Пабло Барриос
23
Николас Гонсалес
77′
18
Марк Пубиль
4
Конор Галлахер
61′
16
Науэль Молина
22
Джакомо Распадори
52′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
61′
9
Александр Серлот
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти