УЕФА начал дисциплинарное дело в отношении Симеоне

После игры Симеоне объяснил испанскому телеканалу Movistar, что стало причиной конфликта. «Болельщики всю игру выкрикивали оскорбления из-за скамейки запасных. И я ничего не могу сказать, как тренер. Конечно, моя реакция не имеет оправданий, но это были 90 минут постоянных оскорблений. А потом ты оборачиваешься, когда твой соперник уже забил, а тебя все еще оскорбляют. Это не так-то просто», — сказал аргентинский тренер.