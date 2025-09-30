Ричмонд
«Горничная из Алматы» в шутку объявила о продаже трусов Мбаппе

30 сентября состоится матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Кайрат» и «Реал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 2025 году «Кайрат» впервые пробился в Лигу чемпионов, успешно преодолев квалификацию. В Алматы вокруг приезда мадридского клуба создан небывалый ажиотаж. В соцсетях казахстанцы хвастаются фотографиями с футболистами «Реала» и продают их автографы за сумасшедшие суммы.

Но одно объявление поразило всех. В одной из социальных сетей жительница Алма-Аты Арай Молдабаева, назвавшись сотрудницей отеля, где остановился «Реал», решила выставить на продажу постельное и нижнее белье Килиана Мбаппе.

«Работаю горничной в отеле Intercontinental. Продам постель, где спал Мбаппе — 500 тысяч тенге. Пододеяльник — 500 тысяч тенге. Наволочка — 350 тысяч тенге. Трусы Мбаппе (чистые) — 500 тысяч тенге. Трусы с чиркашами — 1 миллион тенге», — написала Молдабаева в социальных сетях.

— У нас в соцсетях только одна тема — «Кайрат» против «Реала». Я написала это, чтобы подтрунить [над жителями Казахстана]. Это все шутка!

— Серьезно? Многие поверили, что это настоящее объявление.

— Увидела много постов о том, что люди что-то продают. Поэтому решила так пошутить. Встречала посты, где, условно, водитель сфоткался с игроками, а какие-то болельщики просто их встретили. Сейчас вся страна следит за футболом только потому, что «Реал» приехал в Алма-Ату.

— Как пришла идея с такой шуткой?

— Видела, что продавали автографы футболистов «Реала» или подобные вещи, поэтому решила поприкалываться. У нас все поняли, что это прикол, поэтому особо никто мне не писал, чтобы купить. У нас, у казахов, такие шутки. Даже не думала, что все так залетит, что все будут смеяться и комментировать.

— Одна из шуток была про трусы с чиркашом Мбаппе. Как такое могло прийти в голову?

— Не знаю, ха-ха. Главное — всех это подкупило. Другое просто никого не интересует, — рассказала Молдабаева корреспонденту Sport24.

