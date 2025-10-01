Матч «Барселона» — «ПСЖ» 1 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 22:00 мск на Олимпийском стадионе «Луис Компанис» в Барселоне. Главный арбитр матча — Майкл Оливер (Англия). В прямом эфире встречу покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке. Самая громкая вывеска 2-го тура Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира едет в гости к одному из главных конкурентов в нынешнем розыгрыше. Жаль только, «Барса» не успела со вводом в эксплуатацию обновленного «Камп Ноу», но эпичность встречи и так зашкаливает.
Только что состоялось вручение очередного «Золотого мяча». Сенсаций не было, и престижный приз достался одному из лидеров «ПСЖ» Усману Дембеле, прежде всего, за вклад в победу в ЛЧ предыдущего сезона. В голосовании его самым близким и, пожалуй, единственным возможным конкурентом был молодой гений «Барсы» Ламин Ямаль. В итоге ему досталась награда лучшего молодого игрока. Никто не остался обделен, но как же жаль, что сегодня Дембеле и Ямаль не смогут выяснить в очной дуэли, кто из них лучше — 28-летний обладатель «Золотого мяча» пропускает встречу с 18-летним вундеркиндом из-за травмы.
Если бы только Дембеле — матч пройдет без целого ряда важных игроков с обеих сторон, угодивших в лазарет: у парижан не будет Хвичи Кварацхелиии, Дезире Дуэ и Маркиньоса. Под вопросом Витинья. У каталонцев к ранее выбывшим Гави, Касадо и тер Штегену присоединились Фермин Лопес, Рафинья и вратарь Жоан Гарсия. Голкипера сборной России Матвея Сафонова сегодня в воротах, увы, не ждем. Новый номер один парижан — Люка Шевалье.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике испытает сложные эмоции на скамейке, ведь он фактически возвращается домой: на встречу с главным клубом в своей футбольной карьере, где он еще и сделал себе имя как тренер, дважды выиграв чемпионат и ровно за 10 лет до европейского триумфа с «ПСЖ» победив в Лиге чемпионов. Что касается противостояния именно этих клубов, у них богатейшая история невероятных битв в главном турнире континента с разгромами с обеих сторон и эпическими камбэками, на описание которых уйдет много времени. Скажем лишь, что последняя встреча, в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2023/24, осталась за Парижем (2:3, 4:1), в составах немало участников тех памятных игр, и дома «Барса», конечно, постарается взять реванш. Суммарно в ЛЧ между «ПСЖ» и «Барсой» абсолютный паритет: 14 матчей, по 5 побед (плюс 4 ничейных результата) и общий счет 27:27.
Оба клуба на сегодня возглавляют свои национальные чемпионаты и являются действующими чемпионами. «Барса» еще и идет без поражений, лишь раз сыграв вничью с «Райо Вальекано». Парижане могут похвастать завоеванным Суперкубком Европы, хотя игру с «Тоттенхэмом» в августе неожиданно пришлось героически спасать при счете 0:2 в пользу соперника. В Лиге 1 одна серьезная осечка у «ПСЖ» уже есть — проиграно главное противостояние страны с «Марселем» (0:1). Что касается 1-го тура Лиги чемпионов, сегодняшние соперники прошли его без потерь, но если «ПСЖ» раздавил дома «Аталанту» со счетом 4:0, «Барсе» пришлось напрячься в гостях против «Ньюкасла» (2:1), а главным героем стал подменявшний тогда Ямаля новичок Маркус Рэшфорд, оформивший первые два гола за свой новый клуб на хорошо знакомом ему по АПЛ стадионе. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.