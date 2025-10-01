Матч «Барселона» — «ПСЖ» 1 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике испытает сложные эмоции на скамейке, ведь он фактически возвращается домой: на встречу с главным клубом в своей футбольной карьере, где он еще и сделал себе имя как тренер, дважды выиграв чемпионат и ровно за 10 лет до европейского триумфа с «ПСЖ» победив в Лиге чемпионов. Что касается противостояния именно этих клубов, у них богатейшая история невероятных битв в главном турнире континента с разгромами с обеих сторон и эпическими камбэками, на описание которых уйдет много времени. Скажем лишь, что последняя встреча, в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2023/24, осталась за Парижем (2:3, 4:1), в составах немало участников тех памятных игр, и дома «Барса», конечно, постарается взять реванш. Суммарно в ЛЧ между «ПСЖ» и «Барсой» абсолютный паритет: 14 матчей, по 5 побед (плюс 4 ничейных результата) и общий счет 27:27.