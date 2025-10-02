Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
19:45
Рома
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Болонья
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.57
П2
4.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.71
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Селтик
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.85
П2
4.08
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.55
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
19:45
Лудогорец
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.97
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
19:45
Панатинаикос
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.49
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:45
Виктория Пл
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
19:45
Динамо К
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.63
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
19:45
Ягеллония
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.36
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
19:45
КуПС
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
5.71
Футбол. Лига конференций
19:45
Лозанна
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.86
П2
7.49
Футбол. Лига конференций
19:45
Лех
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.71
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:45
Ноа
:
Риека
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.57
П2
3.36
Футбол. Лига конференций
19:45
Омония
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.90
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.75
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Зриньски
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.80
П2
7.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.72
П2
5.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.59
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.21
П2
6.92
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.77
П2
3.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.77
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.61
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.81
П2
4.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.97
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.85
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе во втором туре Лиги чемпионов отметился хет-триком в выездной игре против казахстанского «Кайрата» (5:0).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Это достижение позволило 26-летнему французскому игроку вписать свое имя в историю «королевского клуба». По информации Opta, он стал первым игроком, которому удалось забить первые три мяча «Реала» в текущем розыгрыше ЛЧ.

В текущем сезоне Мбаппе провел за клуб девять игр, в которых отметился 13 голами и отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день Килиан возглавляет список лучших бомбардиров текущей Лиги чемпионов, имея на своем счету пять забитых мячей. Гарри Кейн, Майкл Олисе (оба из «Баварии») и Жонатан Буркардт («Айнтрахт») забили по четыре гола каждый.

Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. В сезоне-2024/25 француз принял участие в 58 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал пять результативных передач.