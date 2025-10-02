Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. В сезоне-2024/25 француз принял участие в 58 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал пять результативных передач.