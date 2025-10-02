Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Это достижение позволило 26-летнему французскому игроку вписать свое имя в историю «королевского клуба». По информации Opta, он стал первым игроком, которому удалось забить первые три мяча «Реала» в текущем розыгрыше ЛЧ.
В текущем сезоне Мбаппе провел за клуб девять игр, в которых отметился 13 голами и отдал одну голевую передачу.
На сегодняшний день Килиан возглавляет список лучших бомбардиров текущей Лиги чемпионов, имея на своем счету пять забитых мячей. Гарри Кейн, Майкл Олисе (оба из «Баварии») и Жонатан Буркардт («Айнтрахт») забили по четыре гола каждый.
Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. В сезоне-2024/25 француз принял участие в 58 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал пять результативных передач.