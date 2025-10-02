Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Французский футболист в борьбе за награду опередил трех скандинавов — норвежцев Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Йенса Петтера Хауге из «Буде-Глимта», а также датчанина Расмуса Хейлунда из «Наполи».
В матче второго раунда общего этапа турнира «сливочные» на выезде разгромили казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0. Мбаппе в этой встрече отметился тремя забитыми мячами. Это его третий хет-трик в выездных играх турнира. По данному показателю Мбаппе сравнялся с рекордсменом Филиппо Индзаги.
Мбаппе на данный момент возглавляет список бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов, имея в активе пять голов. По четыре мяча у Гарри Кейна, Майкла Олисе (оба — «Бавария»), а также у Жонатана Буркардта из «Айнтрахта».
Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский «Реал» на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. В сезоне-2024/25 француз принял участие в 58 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал пять результативных передач. В текущем сезоне Мбаппе провел за клуб девять игр, в которых отметился 13 голами и отдал одну голевую передачу.
