Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

На этой неделе французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил три мяча в ворота «Кайрата».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Французский футболист в борьбе за награду опередил трех скандинавов — норвежцев Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Йенса Петтера Хауге из «Буде-Глимта», а также датчанина Расмуса Хейлунда из «Наполи».

В матче второго раунда общего этапа турнира «сливочные» на выезде разгромили казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0. Мбаппе в этой встрече отметился тремя забитыми мячами. Это его третий хет-трик в выездных играх турнира. По данному показателю Мбаппе сравнялся с рекордсменом Филиппо Индзаги.

Мбаппе на данный момент возглавляет список бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов, имея в активе пять голов. По четыре мяча у Гарри Кейна, Майкла Олисе (оба — «Бавария»), а также у Жонатана Буркардта из «Айнтрахта».

Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский «Реал» на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. В сезоне-2024/25 француз принял участие в 58 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал пять результативных передач. В текущем сезоне Мбаппе провел за клуб девять игр, в которых отметился 13 голами и отдал одну голевую передачу.

Кайрат
0:5
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
30.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
Составы команд
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
Реал
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Кайрат
Реал
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
4
12
Угловые
2
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти