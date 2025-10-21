«Арсенал» извинился перед «Атлетико» из-за отключения горячей воды

Английский «Арсенал» принес извинения соперникам из-за того, что на их стадионе отключили горячую воду сразу после тренировки «Атлетико».
Газета Marca сообщает, что испанцы были разгневаны ситуацией с отсутствием воды, поскольку сразу после всех физических нагрузок им пришлось ехать обратно в отель, не сходив в душ. «Атлетико» пожаловался на эту ситуацию в УЕФА, заявив, что на стадионах, принимающих матчи Лиги чемпионов, не должно быть подобных проблем.
Гости сообщили о проблеме с водой за 45 минут до окончания тренировки. Работники стадиона смогли решить проблему только после отъезда мадридских футболистов. Важно отметить, что «Атлетико» тренировался под проливным дождем в северной части Лондона.
После двух туров общего этапа Лиги чемпионов в активе «Арсенала» шесть очков, у «Атлетико» — три очка. Встреча «канониров» с «Атлетико» в пройдёт во вторник, 21 октября. Игра стартует в 22:00 мск.
Диего Симеоне считает, что «Атлетико» должен нанести урон «Арсеналу».
"Артета работает с командой уже пять или шесть лет, у них есть четкая идентичность, и они не пойдут на компромисс. Напротив, они совершенствуют команду, привлекая отличных игроков на те позиции, где, по их мнению, они могут продолжать расти, руководствуясь той же идеей. В каждом сезоне Премьер-лиги они борются до конца. Нам придется сыграть так, чтобы суметь нанести им урон. У них замечательный стадион, заряжающие болельщики и, конечно, высокие скорости.
«Арсенал» повторяет прошлый опыт «Атлетико», усердно работая над стандартными положениями. Я вижу великолепных нападающих, высоких игроков и очень хорошую игру головой. Так они забивают необычайное количество голов, они работают очень аккуратно. Это огромное преимущество. В 2014 году мы выиграли таким образом много матчей, и у них тоже есть такая возможность«, — сказал главный тренер “Атлетико” изданию Mirror.