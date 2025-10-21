«Арсенал» извинился перед «Атлетико» из-за отключения горячей воды

"Артета работает с командой уже пять или шесть лет, у них есть четкая идентичность, и они не пойдут на компромисс. Напротив, они совершенствуют команду, привлекая отличных игроков на те позиции, где, по их мнению, они могут продолжать расти, руководствуясь той же идеей. В каждом сезоне Премьер-лиги они борются до конца. Нам придется сыграть так, чтобы суметь нанести им урон. У них замечательный стадион, заряжающие болельщики и, конечно, высокие скорости.