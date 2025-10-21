180 болельщиков «Наполи» высланы из Нидерландов перед матчем ЛЧ

Полиция Нидерландов арестовала около 180 болельщиков неаполитанцев за нарушение общественного правопорядка. Для предотвращения инцидентов они были высланы из страны. Также задержаны и четыре фаната «ПСВ», которые участвовали в беспорядках. По городу объявлен план усиленных мер безопасности. Ожидается высокий риск стычек и конфликтов между ультрас обоих клубов уже перед началом самой игры.