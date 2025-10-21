Ричмонд
180 болельщиков «Наполи» высланы из Нидерландов перед матчем ЛЧ

Накануне встречи третьего тура Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Наполи», в центре Эйндховена прошли массовые задержания.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полиция Нидерландов арестовала около 180 болельщиков неаполитанцев за нарушение общественного правопорядка. Для предотвращения инцидентов они были высланы из страны. Также задержаны и четыре фаната «ПСВ», которые участвовали в беспорядках. По городу объявлен план усиленных мер безопасности. Ожидается высокий риск стычек и конфликтов между ультрас обоих клубов уже перед началом самой игры.

«ПСВ» и «Наполи» ранее встречались друг с другом только в сезоне-2012/13 на групповом этапе Лиги Европы УЕФА — голландская команда выиграла и дома (3:0), и на выезде (3:1), несмотря на то, что в группе F она финишировала позади «Наполи».

Встреча в Эйндховене начнется в 22 часа по московскому времени. После двух туров «Наполи» идет на 19-м месте в общей турнирной таблице, «ПСВ» — на 27-й строчке.