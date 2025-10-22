Матч «Реал» — «Ювентус» 22 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Реал» — «Ювентус» — одно из классических противостояний в истории Лиги чемпионов. Дважды мадридцы и туринцы сходились в финале — в 1998-м и 2017 годах. Оба раза побеждал «Мадрид». Последнее очное противостояние по эпичности не уступит финалу. Весной 2018 года на стадии четвертьфинала «Реал» неожиданно легко выиграл первый матч в гостях 3:0, казалось бы сняв все вопросы о финалисте, но в Мадриде «Юве» бросился отыгрываться и невероятным образом смог сравнять счет по сумме двух встреч к середине второго тайма. Развязка наступила на последней минуте. Англичанин Энтони Тейлор безжалостно поставил пенальти в ворота «Юве» (по делу), удалил за споры легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона, Криштиану Роналду реализовал 11-метровый, «Реал» пошел в полуфинал, а Буффон выдал спич про «мусорный бак вместо сердца» Энтони Тейлора, который вошел в историю футбола.
Сейчас страсти, конечно, поулеглись, но жалко, что «Реал» и «Ювентус», судя по всему, подходят к битве в совершенно разных кондициях. Хаби Алонсо уверенно ведет «Реал» вверх. После клубного ЧМ и поражения от «ПСЖ» (0:4) «королевский клуб» выиграл вообще все матчи во всех турнирах за исключением дерби с «Атлетико» (2:5) в Ла Лиге. В Лиге чемпионов обыграны «Марсель» (2:1) и «Кайрат» (5:0). С игрой бывают проблемы, особенно когда нет кого-то из ведущих футболистов, но результат налицо.
«Ювентус» Игора Тудора начал сезон на удивление хорошо: три победы подряд на старте чемпионата Италии, в том числе в «дерби Италии» над «Интером». А дальше разразилась эпидемия — пять ничейных исходов подряд, включая оба тура в Лиге чемпионов. Прервалась она только что, и не так, как хотелось бы болельщикам «Юве» — поражением от «Комо» 0:2 в Серии А, где туринский клуб уже лишь седьмой. Да, отыгрыш с «Боруссией» на 4:4 был очень красивым, но уже с «Вильярреалом» наоборот на последней минуте упущена победа (2:2). Кажется, что со «Старой синьорой» перед визитом в Мадрид не все в порядке. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Вот и букмекеры ждут не повторения невероятных сюжетов 2018 года, а спокойной победы «Реала», судя по коэффициенту 1,52. На выигрыш «Юве» можно поставить за 6,00, на ничью — за 4,80. А вот обмен голами эксперты предсказывают. «Обе забьют — да» идет за 1,70, а тотал больше 2.5 мяча — за 2,43.