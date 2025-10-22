Матч «Реал» — «Ювентус» 22 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ювентус» Игора Тудора начал сезон на удивление хорошо: три победы подряд на старте чемпионата Италии, в том числе в «дерби Италии» над «Интером». А дальше разразилась эпидемия — пять ничейных исходов подряд, включая оба тура в Лиге чемпионов. Прервалась она только что, и не так, как хотелось бы болельщикам «Юве» — поражением от «Комо» 0:2 в Серии А, где туринский клуб уже лишь седьмой. Да, отыгрыш с «Боруссией» на 4:4 был очень красивым, но уже с «Вильярреалом» наоборот на последней минуте упущена победа (2:2). Кажется, что со «Старой синьорой» перед визитом в Мадрид не все в порядке. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.