Суд отклонил апелляцию УЕФА по делу о создании Суперлиги

Об этом сообщила пресс-служба «Реала», который выступает одним из организаторов турнира.
«Футбольный клуб “Реал” рад тому, что суд Мадрида отклонил апелляции, поданные УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), подтвердив, что в вопросе Суперлиги были серьезно нарушены правила свободной конкуренции Европейского союза в соответствии с решением суда ЕС, злоупотребив своим доминирующим положением. Это решение открывает возможность потребовать возмещения существенного ущерба, понесенного клубом», — говорится в сообщении на сайте «Реала».
Пресс-служба «Реал» также сообщает, что в течение 2025 года проводил многочисленные переговоры с УЕФА для поиска решений, однако клуб не достиг никаких успехов в вопросах более прозрачного управления, финансовой устойчивости, защиты здоровья футболистов и улучшения условий для болельщиков.
В апреле 2021 года «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. Позднее процесс выхода из проекта Суперлиги начали «Барселона» и «Ювентус».
В декабре 2023 года суд Европейского союза признал незаконным запрет на участие клубов в Суперлиге, который наложили ФИФА УЕФА. В суде ЕС постановили, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС.