Суд отклонил апелляцию УЕФА по делу о создании Суперлиги

В апреле 2021 года «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. Позднее процесс выхода из проекта Суперлиги начали «Барселона» и «Ювентус».