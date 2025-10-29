Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.49
П2
8.00
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.87
П2
6.80
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.02
П2
8.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.36
П2
2.86
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.75
X
7.25
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.68
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.94
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.38
П2
5.03
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.07
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.88
П2
12.50
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.10
П2
1.76
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.63
П2
2.64
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.93
П2
4.72
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.58
П2
3.50

Суд отклонил апелляцию УЕФА по делу о создании Суперлиги

Cуд Мадрида подтвердил, что УЕФА в вопросе Суперлиги нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Об этом сообщила пресс-служба «Реала», который выступает одним из организаторов турнира.

«Футбольный клуб “Реал” рад тому, что суд Мадрида отклонил апелляции, поданные УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), подтвердив, что в вопросе Суперлиги были серьезно нарушены правила свободной конкуренции Европейского союза в соответствии с решением суда ЕС, злоупотребив своим доминирующим положением. Это решение открывает возможность потребовать возмещения существенного ущерба, понесенного клубом», — говорится в сообщении на сайте «Реала».

Пресс-служба «Реал» также сообщает, что в течение 2025 года проводил многочисленные переговоры с УЕФА для поиска решений, однако клуб не достиг никаких успехов в вопросах более прозрачного управления, финансовой устойчивости, защиты здоровья футболистов и улучшения условий для болельщиков.

В апреле 2021 года «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. Позднее процесс выхода из проекта Суперлиги начали «Барселона» и «Ювентус».

В декабре 2023 года суд Европейского союза признал незаконным запрет на участие клубов в Суперлиге, который наложили ФИФА УЕФА. В суде ЕС постановили, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС.