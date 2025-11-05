Флик намерен покинуть «Барселону» по окончании сезона

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков. Сегодня, 5 ноября, каталонцы на выезде сыграют против «Брюгге» в Лиге чемпионов. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.