Флик намерен покинуть «Барселону» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен покинуть клуб по окончании сезона. Об этом сообщает ABC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 60-летний немецкий специалист сообщил своему тренерскому штабу о намерении уйти ближайшим летом из‑за накопившейся усталости. Кроме того, Флик разочарован отношением некоторых игроков к делу и сожалеет об отсутствии поддержки со стороны руководства каталонского клуба.

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. В дебютном сезоне он помог каталонскому клубу оформить первый с 2018 года «золотой дубль», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании. Также в том сезоне «Барселона» завоевала Суперкубок страны.

В общей сложности под руководством Флика «сине-гранатовые» провели 74 матча, в которых одержали 54 победы при 8 ничьих и 12 поражениях. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

До перехода в «Барселону» Флик возглавлял мюнхенскую «Баварию» и сборную Германии.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков. Сегодня, 5 ноября, каталонцы на выезде сыграют против «Брюгге» в Лиге чемпионов. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

