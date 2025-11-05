Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
П1
1.72
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
П1
8.25
X
5.41
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
П1
8.50
X
5.73
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2

«Мы могли пропустить еще больше». Энрике — о проигрыше «Баварии»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главным героем и антигероем встречи стал полузащитник мюнхенцев Луис Диас, который отметился дублем и получил красную карточку в добавленное к первому тайму время за опасный подкат против защитника парижан Ашрафа Хакими.

«Безусловно, в равных составах “Бавария” была сильнее. В первом тайме мы подарили сопернику несколько очень приятных возможностей и могли пропустить и больше. Во втором тайме все изменилось, так как у нас было на одного игрока больше. Что будет дальше? Я не могу предсказывать будущее. Мы понимаем, что график у нас очень сложный. Следующие матчи будут непростыми», — сказал Энрике.

После четырех матчей «ПСЖ» имеет в своем активе девять очков и занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, отставая от лидирующей «Баварии» на три балла. 26 ноября парижане дома сыграют против «Тоттенхэма», а мюнхенцы — на выезде против «Арсенала».

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
74′
Бавария
Луис Диас
4′
Луис Диас
32′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
25
Нуну Мендеш
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
45′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
66′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
25′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
66′
9
Гонсалу Рамуш
Бавария
1
Мануэль Нойер
49′
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
84′
14
Луис Диас
45+7′
4
Джонатан Та
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
17
Майкл Олисе
81′
3
Ким Мин Джэ
7
Серж Гнабри
46′
20
Том Бишоф
47′
9
Гарри Кейн
88′
8
Леон Горецка
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
9
5
Угловые
9
1
Фолы
7
9
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти