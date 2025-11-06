Футболист «Брюгге» побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов

Как сообщает Opta, Карлуш Форбш в возрасте 21 год 231 день стал самым молодым футболистом, который забил и ассистировал в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд был установлен в 1998 году экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом (23 года 137 дней).