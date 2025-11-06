Футболист «Брюгге» побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.06
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.20
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.57
П2
6.86
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.65
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.36
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.11
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.81
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.01
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.80
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.73
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.75
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2

Футболист «Брюгге» побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов

Полузащитник «Брюгге» Карлуш Форбш отметился двумя голами и результативной передачей в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

21-летний Форбш сделал результативную передачу на 6-й минуте встречи на Николо Тресольди, а на 17-й минуте сам забил гол в ворота «Барселоны». После этого Форбш отличился еще раз (63).

Как сообщает Opta, Карлуш Форбш в возрасте 21 год 231 день стал самым молодым футболистом, который забил и ассистировал в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд был установлен в 1998 году экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом (23 года 137 дней).

Игрок «Брюгге» и молодежной сборной португалии Форбш попал в число номинантов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. Футболист провел за «Брюгге» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

После 4-го тура ЛЧ первое место в турнирной таблице занимает мюнхенская «Бавария» с 12 очками. На втором месте идет лондонский «Арсенал», отставая от лидера по дополнительным показателям. Третью строчку занимает прошлогодний финалист — миланский «Интер» с 12 баллами.

Брюгге
3:3
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Jan Breydelstadion
Главные тренеры
Ники Хайен
Ханс-Дитер Флик
Голы
Брюгге
Николо Тресольди
(Карлуш Боржеш)
6′
Карлуш Боржеш
(Христос Тзолис)
17′
Карлуш Боржеш
(Ханс Ванакен)
63′
Барселона
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
8′
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
61′
Христос Тзолис
77′
Составы команд
Брюгге
29
Нордин Яккерс
64
Кириани Саббе
65
Хоакин Сейс
8
Христос Тзолис
20
Ханс Ванакен
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
25
Александр Станкович
9
Карлуш Боржеш
78′
17
Ромео Верман
7
Николо Тресольди
78′
67
Мамаду Дьякон
81′
15
Рафаэль Оньедика
32′
84′
62
Линнт Аудор
87′
10
Хуго Ветлесен
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
47′
10
Ламин Ямаль
81′
16
Фермин Лопес
85′
4
Рональд Араухо
21
Френки де Йонг
3
Алехандро Бальде
90′
5
Пау Кубарси
14
Маркус Рэшфорд
83′
19
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
58′
20
Дани Ольмо
24
Эрик Гарсия
90′
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
58′
9
Роберт Левандовски
Статистика
Брюгге
Барселона
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
10
24
Удары в створ
6
8
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
0
3
Фолы
11
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти