Футболист «Брюгге» побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов

21-летний Форбш сделал результативную передачу на 6-й минуте встречи на Николо Тресольди, а на 17-й минуте сам забил гол в ворота «Барселоны». После этого Форбш отличился еще раз (63).
Как сообщает Opta, Карлуш Форбш в возрасте 21 год 231 день стал самым молодым футболистом, который забил и ассистировал в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд был установлен в 1998 году экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом (23 года 137 дней).
Игрок «Брюгге» и молодежной сборной португалии Форбш попал в число номинантов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. Футболист провел за «Брюгге» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Ники Хайен
Ханс-Дитер Флик
Николо Тресольди
(Карлуш Боржеш)
6′
Карлуш Боржеш
(Христос Тзолис)
17′
Карлуш Боржеш
(Ханс Ванакен)
63′
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
8′
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
61′
Христос Тзолис
77′
29
Нордин Яккерс
64
Кириани Саббе
65
Хоакин Сейс
8
Христос Тзолис
20
Ханс Ванакен
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
25
Александр Станкович
9
Карлуш Боржеш
78′
17
Ромео Верман
7
Николо Тресольди
78′
67
Мамаду Дьякон
81′
15
Рафаэль Оньедика
32′
84′
62
Линнт Аудор
87′
10
Хуго Ветлесен
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
47′
10
Ламин Ямаль
81′
16
Фермин Лопес
85′
4
Рональд Араухо
21
Френки де Йонг
3
Алехандро Бальде
90′
5
Пау Кубарси
14
Маркус Рэшфорд
83′
19
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
58′
20
Дани Ольмо
24
Эрик Гарсия
90′
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
58′
9
Роберт Левандовски
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
