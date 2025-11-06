Фил Фоден стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Фил Фоден оформил дубль в матче 4-го тура общего этапа турнира против дортмундской «Боруссии» (4:1).
В голосовании футболист «Манчестер Сити» опередил нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, оформившего хет-трик в игре с «Аяксом» (3:0), вингера «Брюгге» Карлуша Форбша с двумя голами и результативной передачей во встрече с «Барселоной» (3:3), а также хавбека «Арсенала» Микеля Мерино, отметившегося дублем в матче со «Славией» (3:0).
«Манчестер Сити» с 10 очками занимает четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.
Всего в сезоне-2025/26 на счету Фодена 4 гола и 3 результативных передач в 13 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.