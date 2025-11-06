Фил Фоден стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

В голосовании футболист «Манчестер Сити» опередил нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, оформившего хет-трик в игре с «Аяксом» (3:0), вингера «Брюгге» Карлуша Форбша с двумя голами и результативной передачей во встрече с «Барселоной» (3:3), а также хавбека «Арсенала» Микеля Мерино, отметившегося дублем в матче со «Славией» (3:0).