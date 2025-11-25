Голкипер «Реала» Куртуа не примет участие в матче Лиги чемпионов

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о состоянии здоровья голкипера команды Тибо Куртуа перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором подопечным Хаби Алонсо предстоит встретиться с «Олимпиакосом».
«После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского “Реала” у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция», — сказано в заявлении клуба.
По словам пресс-службы, он пропустит поездку в Афины, а его состояние будет находиться под наблюдением врачей. Ожидается, что место в воротах «Реала» займет украинский голкипер Андрей Лунин.
Куртуа перешел в «Реал» летом 2018 года из «Челси» за 35 млн евро. Он провел за мадридский клуб 305 матчей, в которых пропустил 296 мячей и 121 раз отыграл «на ноль». В «Реале» Куртуа завоевал 12 трофеев, в том числе три титула Ла Лиги и две победы в Лиге чемпионов. Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Бельгиец в текущем сезоне принял участие в 17 матчах во всех турнирах, пропустил 14 голов и отыграл восемь матчей «на ноль».
Матч «Олимпиакос» — «Реал» состоится в среду, 26 ноября. Начало встречи — в 23 часа по московскому времени. После четырех туров «Реал» с девятью очками находится на седьмом месте. Греческая команда с двумя баллами располагается на 31-й строчке турнирной таблицы.