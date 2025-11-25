Голкипер «Реала» Куртуа не примет участие в матче Лиги чемпионов

Куртуа перешел в «Реал» летом 2018 года из «Челси» за 35 млн евро. Он провел за мадридский клуб 305 матчей, в которых пропустил 296 мячей и 121 раз отыграл «на ноль». В «Реале» Куртуа завоевал 12 трофеев, в том числе три титула Ла Лиги и две победы в Лиге чемпионов. Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Бельгиец в текущем сезоне принял участие в 17 матчах во всех турнирах, пропустил 14 голов и отыграл восемь матчей «на ноль».