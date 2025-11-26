Ричмонд
Хайкин побил рекорд по сейвам в одном матче ЛЧ среди россиян

Голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил новый рекорд по сейвам за один матч для российских вратарей в Лиге чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Буде Глимт» на своем поле уступил итальянскому «Ювентусу» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3). Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин совершил 12 сейвов.

Как сообщает Opta, Хайкин установил новый рекорд для российских голкиперов в Лиге чемпионов. До него ни один российский вратарь не отражал более девяти ударов — это удалось сделать Игорю Акинфееву (в 2006 году и 2016 году), Сергею Рыжикову (2009), Владимиру Габулову (2011) и Илье Помазуну (2018).

В нынешнем сезоне ЛЧ только голкипер «Марселя» Херонимо Рульи сделал больше сейвов за один матч. Он отразил 13 ударов в игре 1-го тура против мадридского «Реала» (1:2).

Ранее в СМИ сообщали, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии.

Никита Хайкин также имеет израильский паспорт. Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.

Буде-Глимт
2:3
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
25.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Лучано Спаллетти
Голы
Буде-Глимт
Оле Дидрик Бломберг
(Каспер Хег)
27′
Сондре Брунстад Фет
87′
Ювентус
Лоис Опенда
(Кенан Йылдыз)
48′
Уэстон Маккенни
(Фабио Миретти)
59′
Жонатан Давид
90+1′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
77′
10
Йенс Петтер Хауге
9
Каспер Хег
87′
21
Андреас Хельмерсен
25
Исак Дюбвик Мяяття
61′
18
Бреде Матиас Моэ
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
30
Матиас Йергенсен
5
Хайтам Алеесами
61′
8
Сондре Эукленн
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
39′
22
Уэстон Маккенни
90+4′
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
75′
32
Хуан Кабаль
84′
20
Лоис Опенда
75′
30
Жонатан Давид
17
Василие Аджич
46′
10
Кенан Йылдыз
7
Франсишку Консейсау
83′
11
Эдон Жегрова
21
Фабио Миретти
50′
68′
19
Кефрен Тюрам
Статистика
Буде-Глимт
Ювентус
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
18
23
Удары в створ
6
15
Угловые
6
8
Фолы
6
17
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти