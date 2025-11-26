Хайкин побил рекорд по сейвам в одном матче ЛЧ среди россиян

Как сообщает Opta, Хайкин установил новый рекорд для российских голкиперов в Лиге чемпионов. До него ни один российский вратарь не отражал более девяти ударов — это удалось сделать Игорю Акинфееву (в 2006 году и 2016 году), Сергею Рыжикову (2009), Владимиру Габулову (2011) и Илье Помазуну (2018).