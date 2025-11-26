Хайкин побил рекорд по сейвам в одном матче ЛЧ среди россиян

Накануне «Буде Глимт» на своем поле уступил итальянскому «Ювентусу» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3). Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин совершил 12 сейвов.
Как сообщает Opta, Хайкин установил новый рекорд для российских голкиперов в Лиге чемпионов. До него ни один российский вратарь не отражал более девяти ударов — это удалось сделать Игорю Акинфееву (в 2006 году и 2016 году), Сергею Рыжикову (2009), Владимиру Габулову (2011) и Илье Помазуну (2018).
В нынешнем сезоне ЛЧ только голкипер «Марселя» Херонимо Рульи сделал больше сейвов за один матч. Он отразил 13 ударов в игре 1-го тура против мадридского «Реала» (1:2).
Ранее в СМИ сообщали, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии.
Никита Хайкин также имеет израильский паспорт. Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.
Хьетиль Кнутсен
Лучано Спаллетти
Оле Дидрик Бломберг
(Каспер Хег)
27′
Сондре Брунстад Фет
87′
Лоис Опенда
(Кенан Йылдыз)
48′
Уэстон Маккенни
(Фабио Миретти)
59′
Жонатан Давид
90+1′
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
77′
10
Йенс Петтер Хауге
9
Каспер Хег
87′
21
Андреас Хельмерсен
25
Исак Дюбвик Мяяття
61′
18
Бреде Матиас Моэ
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
30
Матиас Йергенсен
5
Хайтам Алеесами
61′
8
Сондре Эукленн
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
39′
22
Уэстон Маккенни
90+4′
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
75′
32
Хуан Кабаль
84′
20
Лоис Опенда
75′
30
Жонатан Давид
17
Василие Аджич
46′
10
Кенан Йылдыз
7
Франсишку Консейсау
83′
11
Эдон Жегрова
21
Фабио Миретти
50′
68′
19
Кефрен Тюрам
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти