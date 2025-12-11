Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ

За два тура до окончания основного этапа Лиги чемпионов выигравший все шесть матчей «Арсенал» лидирует в таблице с 18-ю очками. Далее располагаются «Бавария» (15 очков), «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» (по 13 очков).