Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ

В преддверии 6-го тура общего этапа турнира суперкомпьютер провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона ЛЧ. Лондонский «Арсенал» с вероятностью в 22% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.
По версии платформы, шансы «Арсенала» пройти в четвертьфинал составляют 79%, в полуфинал — 57%. С вероятностью 38% лондонский клуб окажется в финале.
В тройку претендентов на главный еврокубок суперкомпьютер включил немецкую «Баварию» (19%) и действующего обладателя трофея — французский «ПСЖ» (14%), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Далее идут «Манчестер Сити» (11%) и «Барселона» (7%).
За два тура до окончания основного этапа Лиги чемпионов выигравший все шесть матчей «Арсенал» лидирует в таблице с 18-ю очками. Далее располагаются «Бавария» (15 очков), «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» (по 13 очков).