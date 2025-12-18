Российский футболист стал лидером общего этапа Лиги чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.79
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.71
П2
7.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.65
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.37
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.76
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.80
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.70
П2
3.95

Российский футболист стал лидером общего этапа Лиги чемпионов

Вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» стал лидером Лиги чемпионов по сейвам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Никита Хайкин стал абсолютным лидером турнира общего этапа Лиги чемпионов по количеству отбитых ударов и сейвов. Об этом сообщает РУСТАТ.

По данным источника, за 6 сыгранных матчей Никита Хайкин отразил 37 ударов. Никита также является лидером по количеству отраженных ближних (расстояние до 10 метров) ударов — 21.

По данным официального сайта УЕФА, Хайкин возглавляет список вратарей по количеству отраженных ударов по воротам — 38. На втором месте расположился голкипер «Марселя» Херонимо Рульи (33), на третьем — Тибо Куртуа из мадридского «Реала» (29).

В 2021 году Хайкин попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды. По данным СМИ, Хайкин в скором времени может быть включен в состав сборной Норвегии для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Буде-Глимт» по итогам шести туров занимает 32-е место из 36 команд в таблице общего этапа Лиги чемпионов.