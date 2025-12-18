Российский футболист стал лидером общего этапа Лиги чемпионов

Никита Хайкин стал абсолютным лидером турнира общего этапа Лиги чемпионов по количеству отбитых ударов и сейвов. Об этом сообщает РУСТАТ.
По данным источника, за 6 сыгранных матчей Никита Хайкин отразил 37 ударов. Никита также является лидером по количеству отраженных ближних (расстояние до 10 метров) ударов — 21.
По данным официального сайта УЕФА, Хайкин возглавляет список вратарей по количеству отраженных ударов по воротам — 38. На втором месте расположился голкипер «Марселя» Херонимо Рульи (33), на третьем — Тибо Куртуа из мадридского «Реала» (29).
В 2021 году Хайкин попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды. По данным СМИ, Хайкин в скором времени может быть включен в состав сборной Норвегии для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Буде-Глимт» по итогам шести туров занимает 32-е место из 36 команд в таблице общего этапа Лиги чемпионов.