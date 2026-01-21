Арбелоа: победа над «Монако» — это заслуга игроков, а не моя

Мадридский клуб одержал первую крупную победу под руководством 43-летнего специалиста, который возглавил команду на прошлой неделе.
"Я думаю, это был замечательный матч, на нашем стадионе, с нашими болельниками, игроки получили удовольствие, было несколько великолепных голов, это то, что мы хотим видеть.
Сегодняшний матч был выигран благодаря стараниям футболистов и их мастерству. Это не заслуга нового тренера, это огромная заслуга игроков. То немногое, что я от них требовал, они сразу поняли. Мне нравится их настрой и менталитет. Это «Реал», но мне нравится именно такой менталитет, это то, что хотят видеть все болельщики «Мадрида».
Все сыграли хорошо: Мастантуоно, Арда, Вини, Килиан, Джуд… это был отличный день для всех. Мы хотим подчеркнуть важность их поддержки, и мы очень рады, что это был вечер, которым можно было насладиться", — сказал Арбелоа.
После семи матчей «Реал» имеет в своем активе 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть баллов. 28 января мадридский клуб в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против «Бенфики».