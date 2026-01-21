Арбелоа: победа над «Монако» — это заслуга игроков, а не моя

Сегодняшний матч был выигран благодаря стараниям футболистов и их мастерству. Это не заслуга нового тренера, это огромная заслуга игроков. То немногое, что я от них требовал, они сразу поняли. Мне нравится их настрой и менталитет. Это «Реал», но мне нравится именно такой менталитет, это то, что хотят видеть все болельщики «Мадрида».



Все сыграли хорошо: Мастантуоно, Арда, Вини, Килиан, Джуд… это был отличный день для всех. Мы хотим подчеркнуть важность их поддержки, и мы очень рады, что это был вечер, которым можно было насладиться", — сказал Арбелоа.