Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2

Арбелоа: победа над «Монако» — это заслуга игроков, а не моя

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал разгромную победу над «Монако» (6:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мадридский клуб одержал первую крупную победу под руководством 43-летнего специалиста, который возглавил команду на прошлой неделе.

"Я думаю, это был замечательный матч, на нашем стадионе, с нашими болельниками, игроки получили удовольствие, было несколько великолепных голов, это то, что мы хотим видеть.

Сегодняшний матч был выигран благодаря стараниям футболистов и их мастерству. Это не заслуга нового тренера, это огромная заслуга игроков. То немногое, что я от них требовал, они сразу поняли. Мне нравится их настрой и менталитет. Это «Реал», но мне нравится именно такой менталитет, это то, что хотят видеть все болельщики «Мадрида».

Все сыграли хорошо: Мастантуоно, Арда, Вини, Килиан, Джуд… это был отличный день для всех. Мы хотим подчеркнуть важность их поддержки, и мы очень рады, что это был вечер, которым можно было насладиться", — сказал Арбелоа.

После семи матчей «Реал» имеет в своем активе 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть баллов. 28 января мадридский клуб в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против «Бенфики».