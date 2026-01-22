Глава Азербайджана заявил о судейском заговоре против «Карабаха»

«От всей души поздравляю футбольный клуб “Карабах” с блестящей победой над командой “Айнтрахт” на общем этапе Лиги чемпионов. Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость возобладала.



Судьи, назначенные УЕФА, уже не впервые пытаются преградить победный путь “Карабаха” своими несправедливыми и предвзятыми решениями. Надеюсь, УЕФА прояснит, кто назначил этого судью. Невозможно победить справедливость и неукротимый дух. Да здравствует “Карабах”», — написал Алиев в соцсетях.