Футбол
Хоккей
Глава Азербайджана заявил о судейском заговоре против «Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал работу арбитров в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Айнтрахтом» (3:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На 78-й минуте главный арбитр встречи Сандро Шерер из Швейцарии назначил спорный пенальти, который реализовал нападающий «Айнтрахта» Фарес Шаиби. Несмотря на это, «Карабах» добился волевой победы благодаря голам нападающего Камило Дурана и защитника Бахлула Мустафазаде в концовке матча.

«От всей души поздравляю футбольный клуб “Карабах” с блестящей победой над командой “Айнтрахт” на общем этапе Лиги чемпионов. Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость возобладала.

Судьи, назначенные УЕФА, уже не впервые пытаются преградить победный путь “Карабаха” своими несправедливыми и предвзятыми решениями. Надеюсь, УЕФА прояснит, кто назначил этого судью. Невозможно победить справедливость и неукротимый дух. Да здравствует “Карабах”», — написал Алиев в соцсетях.

«Карабах» одержал третью победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и поднялся на 18-е место в турнирной таблице, дающее право сыграть в 1/16 финала. В заключительном туре клуб из Агдама на выезде сыграет против «Ливерпуля».

Для первого в истории Азербайджана выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Карабаху» нужно финишировать в топ-24. Opta оценивает шансы команды на выход в плей-офф в 98,9%.

Карабах
3:2
Первый тайм: 1:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
21.01.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Деннис Шмитт
Голы
Карабах
Камило Дуран
4′
Камило Дуран
(Эльвин Джафаргулиев)
80′
Бахлул Мустафазаде
(Матеус Силва)
90+4′
Айнтрахт Ф
Джан Узун
10′
Фарес Шаиби
78′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
44
Эльвин Джафаргулиев
10
Абделла Зубир
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
8
Марко Янкович
15
Леандру Андраде
84′
21
Алексей Кащук
9
Хонатан Монтиэль
84′
11
Эммануэль Аддай
17
Камило Дуран
83′
90′
22
Муса Гурбанлы
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
3
Артур Теат
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
61′
21
Натаниэль Браун
15
Элье Схири
34
Ннамди Коллинз
85′
6
Оскар Хейлунн
42
Джан Узун
71′
8
Фарес Шаиби
20
Рицу Доан
71′
27
Марио Гетце
7
Ансгар Кнауфф
79′
19
Жан-Маттео Баойя
16
Хуго Ларссон
85′
53
Александр Штафф
89′
Статистика
Карабах
Айнтрахт Ф
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
5
5
Угловые
7
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти