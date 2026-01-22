13 клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Клубы, гарантировавшие себе выход в плей-офф Лиги чемпионов: «Аталанта» (Италия), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ньюкасл» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал Мадрид» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия) и «Ювентус» (Италия). Они займут места выше 24‑го места в таблице и попадут в плей-офф.
Также за прошедший тур стали известны первые участники ⅛ финала Лиги чемпионов. Ими стали «Арсенал» (Англия) и «Бавария» (Германия).
Первые вылетевшие клубы из розыгрыша ЛЧ: «Кайрат» (Казахстан), «Вильярреал» (Испания), «Айнтрахт» (Германия), «Славия» (Чехия).
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.