Тренер «Ливерпуля» оценил «Карабах» в преддверии матча ЛЧ

Встреча пройдет на домашней арене мерсисайдцев.
«В этом сезоне “Карабах” показал, что это очень сильная команда, с которой трудно справиться. Например, они сыграли вничью 2:2 с “Челси”. Если взглянуть на наш путь в Лиге чемпионов в этом сезоне, мы встречались со многими сильными командами и выступили очень хорошо», — приводит слова тренера «Ливерпуля» пресс-служба УЕФА.
Также о предстоящем матче высказался главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов.
«Мы подходим к последнему матчу общего этапа. Нам предстоит сыграть против сильной команды с уникальным стилем игры на великолепном стадионе. “Ливерпуль” всегда играет с высокой мотивацией и желанием, но мы также постараемся показать хороший футбол. Я верю в своих игроков и уверен, что они постараются показать все лучшее», — приводит слова Гурбанова пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» с 15 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Карабах» с 10 очками занимает 18-ю строчку в таблице.