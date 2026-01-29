«Это позор». Мбаппе — о голе вратаря «Бенфики» Трубина в ЛЧ

Накануне «Бенфика» на своем поле принимала мадридский «Реал». В составе победителей дублем отметился Андреас Шельдеруп (36-я и 54-я минуты), по одному мячу забили Вангелис Павлидис (45+5, с пенальти) и вратарь Анатолий Трубин (90+8). У «Реала» дважды отличился Мбаппе (30, 58).
«То, что мы увидели сегодня, — ненормально. Четвертый гол — это позор, на самом деле, третий тоже ничего не изменил, только немного стыдно за то, что пропустили их. Нам нужно это исправлять, ведь до этого у нас было три матча на хорошем уровне», — приводит слова Мбаппе AS.
Килиан Мбаппе превзошел рекорд Роналду на общем этапе ЛЧ. Французский футболист забил 11 голов в семи встречах. В сезоне-2015/16 Роналду, выступая за «Реал», отличился 10 раз на групповом этапе.
Благодаря голу Трубина «Бенфика» с 9 очками по разнице забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 24-го места. «Реал» с 15 баллами занял девятое место в турнирной таблице и не смог напрямую выйти в ⅛ финала турнира. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию.
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти