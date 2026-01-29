Ричмонд
«Это позор». Мбаппе — о голе вратаря «Бенфики» Трубина в ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал пропущенный гол от украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Бенфика» на своем поле принимала мадридский «Реал». В составе победителей дублем отметился Андреас Шельдеруп (36-я и 54-я минуты), по одному мячу забили Вангелис Павлидис (45+5, с пенальти) и вратарь Анатолий Трубин (90+8). У «Реала» дважды отличился Мбаппе (30, 58).

«То, что мы увидели сегодня, — ненормально. Четвертый гол — это позор, на самом деле, третий тоже ничего не изменил, только немного стыдно за то, что пропустили их. Нам нужно это исправлять, ведь до этого у нас было три матча на хорошем уровне», — приводит слова Мбаппе AS.

Килиан Мбаппе превзошел рекорд Роналду на общем этапе ЛЧ. Французский футболист забил 11 голов в семи встречах. В сезоне-2015/16 Роналду, выступая за «Реал», отличился 10 раз на групповом этапе.

Благодаря голу Трубина «Бенфика» с 9 очками по разнице забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 24-го места. «Реал» с 15 баллами занял девятое место в турнирной таблице и не смог напрямую выйти в ⅛ финала турнира. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию.

Бенфика
4:2
Первый тайм: 2:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Бенфика
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Реал
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
7
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
12
6
Угловые
6
5
Фолы
11
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти