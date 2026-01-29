«Это позор». Мбаппе — о голе вратаря «Бенфики» Трубина в ЛЧ

«То, что мы увидели сегодня, — ненормально. Четвертый гол — это позор, на самом деле, третий тоже ничего не изменил, только немного стыдно за то, что пропустили их. Нам нужно это исправлять, ведь до этого у нас было три матча на хорошем уровне», — приводит слова Мбаппе AS.