Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

«Карабах» стал первым за 10 лет клубом из СНГ в плей-офф Лиги чемпионов

Азербайджанский «Карабах» занял 22-е место по итогам общего этапа Лиги чемпионов и сыграет в стыковом раунде за выход в ⅛ финала турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Карабах» на выезде крупно проиграл «Ливерпулю» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:6).

По итогам общего этапа ЛЧ «Карабах» с 10 очками занял 22-е место в турнирной таблице и квалифицировался в плей-офф турнира. Азербайджанский клуб стал первым за 10 лет коллективом из СНГ, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов. Последним клубом из СНГ, который выходил в плей-офф турнира, был «Зенит» из Санкт-Петербурга. В 2016 году команда дошла до ⅛ финала ЛЧ.

Клуб из Азербайджана впервые в истории сыграет в стыковом раунде за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал выход клуба в стыковой раунд ЛЧ.

«Если проанализировать все восемь прошедших матчей, мы очень старались, сильно рисковали. Ребята как минимум заслужили выход в плей-офф. Конечно, мы могли сыграть лучше. Это была не наша игра — мы способны на лучшее, пусть даже играли против “Ливерпуля”. В любом случае поражение заслужили, но также заслужили и место в топ-24.

Поздравляю всех своих футболистов и наш народ, которые очень ждал, что мы пройдем дальше. Постепенно соперники становятся все сильнее. Впереди нас ждут еще большие матчи. Постараемся получше подготовиться к предстоящим играм», — приводит слова Гурбанова Azerisport.com.

Соперник «Карабаха» станет известен на жеребьевке, которая состоится 30 января. Им станет либо «ПСЖ», либо «Ньюкасл».

Ливерпуль
6:0
Первый тайм: 2:0
Карабах
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Гурбан Гурбанов
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Виргил ван Дейк)
15′
Флориан Вирц
(Юго Экитике)
21′
Мохамед Салах
50′
Юго Экитике
(Виргил ван Дейк)
57′
Алексис Макаллистер
61′
Федерико Кьеза
(Виргил ван Дейк)
90′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
10
Алексис Макаллистер
11
Мохамед Салах
38
Райан Гравенберх
4
Виргил ван Дейк
30
Джереми Фримпонг
4′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
67′
42
Трей Ньони
8
Доминик Собослаи
74′
65
Амара Налло
22
Юго Экитике
67′
73
Рио Нгумоха
18
Коди Гакпо
74′
14
Федерико Кьеза
Карабах
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
8
Марко Янкович
70′
44
Эльвин Джафаргулиев
67′
18
Дани Болт
15
Леандру Андраде
67′
27
Турал Байрамов
10
Абделла Зубир
81′
11
Эммануэль Аддай
9
Хонатан Монтиэль
85′
22
Муса Гурбанлы
17
Камило Дуран
67′
7
Нариман Ахундзаде
Статистика
Ливерпуль
Карабах
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
38
5
Удары в створ
12
1
Угловые
14
1
Фолы
13
3
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти