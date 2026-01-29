«Карабах» стал первым за 10 лет клубом из СНГ в плей-офф Лиги чемпионов

«Если проанализировать все восемь прошедших матчей, мы очень старались, сильно рисковали. Ребята как минимум заслужили выход в плей-офф. Конечно, мы могли сыграть лучше. Это была не наша игра — мы способны на лучшее, пусть даже играли против “Ливерпуля”. В любом случае поражение заслужили, но также заслужили и место в топ-24.



Поздравляю всех своих футболистов и наш народ, которые очень ждал, что мы пройдем дальше. Постепенно соперники становятся все сильнее. Впереди нас ждут еще большие матчи. Постараемся получше подготовиться к предстоящим играм», — приводит слова Гурбанова Azerisport.com.