Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

В домашней игре против «Реала» норвежец оформил дубль. «Бенфика» с 24-го места в итоговой таблице пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв грозных мадридцев со счетом 4:2. Лиссабонцы обошли «Марсель» по разности мячей за счет гола на последних секундах. Вратарь Анатолий Трубин подключился на штрафной удар и нанес точный удар головой. В стыковом раунде Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет либо против «Реала», либо против «Интера».