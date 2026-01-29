Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

В среду, 28 января, состоялись матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, лучшим игроком недели был признан футболист «Бенфики» Андреас Шельдеруп.
В домашней игре против «Реала» норвежец оформил дубль. «Бенфика» с 24-го места в итоговой таблице пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв грозных мадридцев со счетом 4:2. Лиссабонцы обошли «Марсель» по разности мячей за счет гола на последних секундах. Вратарь Анатолий Трубин подключился на штрафной удар и нанес точный удар головой. В стыковом раунде Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет либо против «Реала», либо против «Интера».
В голосовании Шельдеруп опередил форварда «Челси» Жоао Педро (дубль в матче с «Наполи» — 3:2), полузащитника «Байера» Малика Тилльмана (дубль в игре с «Вильярреалом» — 3:0) и полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера (дубль в игре с «Карабахом» — 6:0).
Андреасу Шельдерупу 21 год. Воспитанник датского «Норшелланн» перешел в «Бенфику» в январе 2023 года. За «орлов» норвежец провел 69 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач.