Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче против «Ювентуса»

Во вторник «Монако» дома сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. За время встречи 29-летний россиянин выполнил 18 передач в финальную треть поля соперника, а также сделал два паса под удар.