Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче против «Ювентуса»

Российский полузащитник Александр Головин стал лучшим игроком «Монако» в матче Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса», сообщается на сайте клуба.
Голосование проводилось в приложении «Монако». Головин в третий раз был признан лучшим игроком монегасков в сезоне-2025/2026. После матча с «Ювентусом» Головин третий в истории клуба по количеству матчей в европйских соревнованиях, у него 39 игр.
Во вторник «Монако» дома сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. За время встречи 29-летний россиянин выполнил 18 передач в финальную треть поля соперника, а также сделал два паса под удар.
«Монако» с 10 очками занял 21-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда сыграет в стыковых матчах за выход в ⅛ финала, соперник определится по итогам жеребьевки 30 января.
Себастьян Поконьоли
Лучано Спаллетти
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
9
Фоларин Балогун
4
Йордан Тезе
5
Тило Керер
63′
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
71′
10
Александр Головин
89′
20
Кассум Уттара
28
Мамаду Кулибали
78′
23
Аладжи Бамба
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
20
Лоис Опенда
3
Бремер
6
Ллойд Келли
32
Хуан Кабаль
75′
27
Андреа Камбьясо
7
Франсишку Консейсау
46′
10
Кенан Йылдыз
77′
21
Фабио Миретти
46′
17
Василие Аджич
85′
8
Тен Копмейнерс
73′
11
Эдон Жегрова
19
Кефрен Тюрам
83′
30
Джонатан Дэвид
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти