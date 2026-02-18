Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.35
П2
1.40
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.87
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
5
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» над «Монако» в ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Монако» в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «ПСЖ» в гостях обыграл «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала ЛЧ. В составе победителей дубль на счету нападающего Дезире Дуэ (29-я, 67-я минуты), еще один гол забил защитник Ашраф Хакими (41). У «Монако» дважды отличился Фоларин Балоган (1, 18).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин на 48-й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру и был удален с поля.

— «Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы, — приводит слова Сафонова пресс-служба УЕФА.

Ответная игра запланирована на 25 февраля. Прошлогодний триумфатор Лиги чемпионов «ПСЖ» завершил групповой этап на 11-м месте, «Монако» — на 21-м. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на каталонскую «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.

Монако
2:3
Первый тайм: 2:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Голы
Монако
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
22′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Монако
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
30
Удары в створ
4
10
Угловые
1
8
Фолы
11
4
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше