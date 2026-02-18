Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» над «Монако» в ЛЧ

Накануне «ПСЖ» в гостях обыграл «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала ЛЧ. В составе победителей дубль на счету нападающего Дезире Дуэ (29-я, 67-я минуты), еще один гол забил защитник Ашраф Хакими (41). У «Монако» дважды отличился Фоларин Балоган (1, 18).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин на 48-й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру и был удален с поля.
— «Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы, — приводит слова Сафонова пресс-служба УЕФА.
Ответная игра запланирована на 25 февраля. Прошлогодний триумфатор Лиги чемпионов «ПСЖ» завершил групповой этап на 11-м месте, «Монако» — на 21-м. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на каталонскую «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.
