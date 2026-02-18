Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» над «Монако» в ЛЧ

— «Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы, — приводит слова Сафонова пресс-служба УЕФА.