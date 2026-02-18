Ричмонд
Тренер «ПСЖ» высказался о волевой победе над «Монако» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на победу клуба над «Монако» в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «ПСЖ» в гостях обыграл «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала ЛЧ (3:2). В составе победителей дубль на счету нападающего Дезире Дуэ (29-я, 67-я минуты), еще один гол забил защитник Ашраф Хакими (41). У «Монако» дважды отличился Фоларин Балоган (1, 18).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин на 48-й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру и был удален с поля.

— Это была особенная игра. Уже первая атака «Монако» привела к взятию наших ворот. Затем соперники вновь успешно преодолевают нашу оборону и забивают второй мяч. Подобные ситуации могли бы пошатнуть веру игроков в себя как индивидуально, так и командно. Однако мы справились с этим испытанием. Настроение коллектива оставалось хорошим, несмотря на сложность момента, — приводит слова Энрике RMC Sport.

Также Энрике прокомментировал игру Дуэ.

— В последние недели его все критиковали. Он невероятный, уникальный игрок. У нас много игроков такого калибра: очень молодых, но с большими амбициями. Я очень рад за него, потому что он заслужил такое выступление, — добавил наставник «ПСЖ».

Ответная игра между «ПСЖ» и «Монако» состоится 25 февраля. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на каталонскую «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.

Монако
2:3
Первый тайм: 2:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Голы
Монако
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
22′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Монако
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
30
Удары в створ
4
10
Угловые
1
8
Фолы
11
4
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти