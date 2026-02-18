Тренер «ПСЖ» высказался о волевой победе над «Монако» в ЛЧ

— Это была особенная игра. Уже первая атака «Монако» привела к взятию наших ворот. Затем соперники вновь успешно преодолевают нашу оборону и забивают второй мяч. Подобные ситуации могли бы пошатнуть веру игроков в себя как индивидуально, так и командно. Однако мы справились с этим испытанием. Настроение коллектива оставалось хорошим, несмотря на сложность момента, — приводит слова Энрике RMC Sport.